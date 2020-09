CSIF avisa de que más de 50.000 empleados de Correos siguen pendientes de cobrar el 2% de la subida salarial

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha avisado de que más de 50.000 empleados de Correos siguen aún pendientes de cobrar la subida salarial del 2% de este año con carácter retroactivo desde el 1 de enero, según ha informado en un comunicado.

CSIF ha recordado que esta subida del 2% estaba firmada con el Gobierno para todos los empleados públicos desde marzo de 2018, pero que "en la mayor empresa pública del país aún no se ha realizado".

"La pandemia no es excusa para materializar en Correos una subida que se firmó para todos los empleados públicos, que está cuantificada y autorizada por Hacienda, que significará una subida fija media entre 35 euros mensuales y 490 euros anuales y que ya solo falta ingresar en las nóminas de los empleados de Correos como se hizo con los de otras administraciones", ha resaltado el sindicato.

CSIF ha recordado que los empleados de Correos arrastran una pérdida de entre el 12,9% y el 17,9% desde 2010. "No pueden seguir empobreciéndose", ha resaltado el sindicato, que ha dicho que "no consentirá ahora que no se respete lo que está firmado hace más de dos años".

En el caso de que no se ejecute la subida antes de acabar el año, CSIF ha apuntado que estudiará cualquier medida a adoptar. Mientras tanto, el sindicato ha exigido al Gobierno que se pronuncie ya.