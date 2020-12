"Peor que no tener dinero es saber que tendrías derecho a él, pero aun así no lo tienes". Carla (nombre ficticio) explica que recibió una carta del Ministerio de Trabajo el pasado miércoles 2 de diciembre con lo que parecía una buena noticia: tenía derecho al subsidio extraordinario de 430 euros mensuales para personas desempleadas que agotaron su prestación durante el primer estado de alarma. Es su caso, que consumió el paro en abril. "Pero veo que en la carta pone que el plazo para solicitarlo era hasta el 30 de noviembre. Ya había terminado, me quedé con una cara...", critica. Como ella, más personas han denunciado en redes sociales la misma situación y piden al Ministerio que dirige Yolanda Díaz que reabra el plazo para pedir la ayuda.

