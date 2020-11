Trabajo quiere aprobar este martes la ayuda para desempleados que han agotado su prestación en la pandemia

El Ministerio de Trabajo quiere aprobar este martes la prometida ayuda para personas desempleadas que han agotado su prestación durante la pandemia, para lo que llevará su propuesta de subsidio al Consejo de Ministros de esta mañana, como ha adelantado El Periódico y confirman fuentes de Trabajo a elDiario.es. La prestación acumula un importante retraso, desde que prácticamente se diera por hecha en verano en el Ministerio que dirige Yolanda Díaz tras negociar con los agentes sociales. CCOO y UGT, que han señalado a Hacienda como responsable de frenar la ayuda, han exigido al Gobierno que apruebe la prestación con urgencia, para aliviar la situación de estas personas sin empleo ni prestación de ningún tipo.

Yolanda Díaz irá por tanto al Consejo de Ministros de este martes con la intención de incluir el subsidio extraordinario para desempleados en un real decreto que está previsto aprobar de apoyo al sector de la cultura. Fuentes de Trabajo confían en que pueda salir adelante, dada la situación de desamparo en la que se encuentran muchas personas desempleadas que no han podido encontrar un empleo en estos meses de pandemia y han ido agotando sus subsidios y prestaciones.

En caso de ver la luz este martes, los detalles del subsidio están por ver y, hasta el momento, han dado lugar a muchas negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos. CCOO y UGT querían una ayuda más amplia, que se dirigiera a las personas desempleadas que hubieran perdido su derecho a prestaciones desde el estado de alarma hasta la actualidad, en línea con la protección de los ERTE que se sigue manteniendo por la situación excepcional que ha ocasionado la pandemia.

Dentro del Ejecutivo había distintas posturas sobre la cobertura de la ayuda, que finalmente se plasmaron en una propuesta en verano para que el subsidio –de unos 430 euros mensuales– se dirigiera a los parados que perdieron la protección de paro hasta el 30 de septiembre. Según las estimaciones del Gobierno, la ayuda llegaría así a más de medio millón de personas, unos 550.000 parados que se estiman que han perdido sus ayudas en este periodo.

Desprotección de las personas en paro

Aunque los sindicatos consideraban limitada la ayuda negociada con el Gobierno, su retraso ha dado muestras de las dificultades para que el subsidio sea aprobado, por lo que han urgido a que al menos se apruebe esta prestación cuanto antes. La lógica: mejor algo que nada. Y, una vez se apruebe el subsidio extraordinario, luchar en la mesa de negociación para que se prorrogue, como ha ocurrido con otras ayudas.

En CCOO y UGT destacan la importancia de la protección social desplegada para los trabajadores afectados por ERTE debido a la COVID-19, pero también subrayan que es necesario abarcar a las personas ya desempleadas o que se han quedado en paro en estos meses y han agotado sus ayudas sin opción a encontrar un nuevo empleo.

Los trabajadores en ERTE por la pandemia, por ejemplo, tienen derecho al cobro de la prestación de desempleo aunque no tuvieran el mínimo cotizado para ello y se han beneficiado del llamado 'contador a cero' en la prestación, de manera que no consumen su derecho a paro futuro por estos meses de cobertura. La ayuda que se plantea en estos momentos para las personas desempleadas no alcanzan este nivel de protección, sino que al menos garantiza unos meses de subsidio al colectivo, que se ha quedado sin ingresos.