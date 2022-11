Dia reconoce que no está en su agenda hacer una cesta de la compra a precios topados

La cesta de la compra hoy es la más cara de los últimos 30 años. En octubre, la subida de precios de la alimentación superó el 15% y los distribuidores no ponen fecha a un cambio de tendencia. “Es difícil poner fecha a la baja de precios de los alimentos. No me atrevería a pronosticar”, asegura Martín Tolcachir, consejero delegado global del grupo Dia durante la presentación del nuevo modelo de tienda.

“Sí decir que en nuestro sector el nivel de competitividad es tan alto, hablo por el sector en general, hay un gran gran esfuerzo por mantener los precios lo más bajos posibles en un contexto tenso como el actual”, indica el responsable de la cadena de supermercados desde el pasado mes de agosto.

Sin embargo, no está en los planes de Dia poner a la venta una cesta de la compra a precios asequibles como instó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en elDiario.es. “No está en nuestra agenda hacer una cesta de la compra a precios topados”, ha reconocido Tolcachir. “Nuestro enfoque en cómo favorecer el acceso a la comida y los alimentos de calidad es precios bajos, permanentemente, promociones y acciones del club Dia”.

En ese sentido, ha ahondado que “estamos en una situación claramente tensa, hay un nivel de inflación importante. Estos niveles de inflación que vemos en todos los países están generando impacto en el poder adquisitivo de los consumidores. Nuestro rol es pelear todos los días para mantener los precios lo más bajos posibles. En un medio supercompetitivo en todos los países y hacemos grandes esfuerzos para mantener los precios lo más bajos posibles”.

La marca propia, el 52% de sus ventas

Dia, que tiene como primer accionista a Letterone -la firma de inversión controlada por el magnate ruso Mijail Fridman- reconoce que percibe un cambio de hábitos en la compra de los consumidores, con compras de menor tamaño y más frecuentes y más consumo de 'marca blanca'.

Actualmente, estos productos de su enseña son más de la mitad de sus ventas. “La marca propia, depende de los países. En España es el 52% de las ventas, es un crecimiento importante, porque crece 5 puntos en términos de peso”, respecto al año anterior. “Esto dándole la opción del cliente a elegir. No nos estamos poniendo un objetivo, es el cliente el que está haciendo ese movimiento”, ha argumentado el consejero delegado del grupo de supermercados. Hace unos días Carrefour aseguró que persigue que su marca propia sea el 40% de sus ventas, frente al 33% actual.

Un crecimiento de la marca propia que, asegura el CEO de Dia, “es una tendencia no solo en España, es global. Es un 'driver' en todos los países, porque son productos de calidad a precios asequibles”.

Este crecimiento de la marca propia se da en paralelo al proceso de transformación en el que está inmerso el grupo, que en 2018 vivió un terremoto con la sustitución de toda su cúpula y revisar sus datos económicos. “En los últimos años hemos trabajado en redireccionar la compañía. Hace unos años Dia atravesó momentos difíciles. Lo importante era definir a dónde queríamos ir. Hoy es una situación bien diferente”. ha apuntado.

Asegura que busca volver a ser una cadena de supermercados de barrio, con menos tiendas. El grupo que ronda las 2.600 tiendas en España -donde también tiene la cadena de perfumerías Clarel, donde está haciendo pruebas piloto de nuevos modelos de tienda- tiene el 80% de su parque de establecimientos transformado.

Si suma los otros mercados donde opera (Portugal, Brasil y Argentina), la transformación al nuevo modelo es del 50%. Tiendas donde asegura, las ventas crecen un 15% respecto a las que no se han renovado. Sin embargo, Tolcachir no ha querido adelantar cuándo prevé el grupo dejar atrás las pérdidas. En 2021, Dia perdió más de 257 millones de euros.