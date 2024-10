Un documental de HBO asegura haber desenmascarado al creador de Bitcoin

Nadie sabe quién se esconde detrás de Satoshi Nakamoto, el pseudónimo bajo el que se oculta el fundador de Bitcoin. O nadie lo sabía hasta ahora: Cullen Hoback, el director del documental “Money Electric: The Bitcoin Mystery que se ha estrenado en HBO, asegura haber resuelto el misterio. El canadiense Peter Todd, un programador que contribuyó a Bitcoin durante sus inicios, supuestamente es Nakamoto.

“No soy Satoshi”, ha dicho Todd después de la estrena del documental en un comunicado a la CNN, donde acusa a Hoback de “irresponsable” al apuntarlo como el supuesto creador de Bitcoin. “Está convirtiendo algunas coincidencias en algo mucho más importante”, segura el canadiense. Desde que se fundó Bitcoin en enero de 2009 que la identidad de Nakamoto ha sido objeto de intensos debates y de minuciosas investigaciones que nunca han podido llegar a pruebas concluyentes.

Las pruebas del documental que, según Todd han sido exageradas para poder apunarlo como el supuesto creador de Bitcoin, parten de una investigación de tres años donde Hoback y su equipo han buceado por las profundidades de los antiguos foros de internet, recopilando mensajes y comentarios. También han entrevistado a los primeros contribuyentes de Bitcoin.

La pista más convincente sobre la que se basa el documental es un diálogo de 2010 en un foro de Bitcoin en el que Todd respondió a un mensaje de Nakamoto de una manera que parecía continuar la línea de pensamiento del creador de Bitcoin. Esta respuesta, que sigue el hilo del comentario de Nakamoto, sugiere que realmente era una respuesta que se quería hacer desde la cuenta de Nakamoto, pero Todd se equivocó y lo hizo desde su perfil personal.

En el documental también se señalan otros elementos sospechosos, como que en un antiguo currículum, Todd afirmaba tener competencia el lenguaje de programación utilizado para escribir el código base original de Bitcoin. Un conocimiento que más tarde el canadiense negaría; o bien una cuenta falsa que pudo haber creado para ocular su rastro mientras establecía una nueva característica de Bitcoin conocida como replace-by-fee. Hoback también hace hincapié en la similitud de estilo que presentan los escritos de Todd y de Nakamoto.

Con toda esta lista, el director confronta el mismo Todd delante de la cámara y lo apunta como el hombre tras el pseudónimo. Este tacha la idea de “ridícula” pero no da un nombre alternativo. Se burla de la idea, pero tampoco lo niega con gran rotundidad. A pesar de que el documental ofrezca una teoría hilada y plausible, no deja de ser otro intento no concluyente de revelar la identidad de Nakamoto. Hoback no consigue aportar pruebas que vayan más allá de toda duda razonable de que ha cazado al creador de Bitcoin.

La identidad del creador de Bitcoin no es el primer misterio de internet tras el cual va Hoback. En su anterior trabajo, la serie documental “Q: Into The Storm”, reveló el hombre detrás de QAnon. A pesar de que Todd ha negado ser Nakamoto, Hoback sigue convencido de que es él.

El director del documental no es el primero que intenta desvelar la identidad de Nakamoto. En 2014, un artículo de Newsweek apuntó al físico Dorian Nakamoto como el creador de Bitcoin, aunque después se demostró que no tenía ninguna relación con la criptomoneda. Un año más tarde, el periodista del New York Times, Nathaniel Popper, apuntaba a Nick Szabo, un norteamericano con orígenes húngaros que creó una moneda digital muy similar al Bitcoin. Szabo también negó estar tras el pseudónimo.

Resuelto el misterio o no, el nuevo documental de HBO vuelve a poner en el foco sobre la identidad del creador de Bitcoin y por qué esta resulta importante. A pesar de que Nakamoto dejó de contribuir en el desarrollo de Bitcoin en 2011, sigue controlando (o eso se supone) una cartera con más de un millón de bitcoins, lo que sería un 5% del suministro total. Con los valores actuales, según valoraciones actuales, esta cartera valdría unos 60.000 millones de dólares, lo que automáticamente convierte a su propietario en una de las personas más ricas del mundo. Identificar a Nakamoto también plantea la respuesta otras preguntas menos positivas, como su posible complicidad en los delitos que se ha usado Bitcoin.

Desde que el Bitcoin empezó a funcionar hace ya 15 años, se ha convertido en uno de los grandes fenómenos financieros del siglo y se ha convertido en una reserva de valor para quiénes buscan una alternativa al dinero tradicional. Ahora bien, el Bitcoin también se ha convertido en una moneda de cambio en internet para productos y servicios ilegales. La popularidad de la criptomoneda, que ha contado con el apoyo de figuras como Elon Musk, el propietario de X y Tesla, ha hecho que incluso los bancos centrales hayan abordado su existencia como un potencial rival.