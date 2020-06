Empresarios turísticos piden un 'imserso' para sanitarios y familias: "Los españoles tienen ganas de vacaciones"

Los grandes empresarios han montado una cumbre improvisada, orquestada por la CEOE bajo el título 'Empresas españolas liderando el futuro', para tener su propia palabra en la llamada "reconstrucción". En la segunda jornada le ha tocado el turno al turismo, uno de los mayores afectados por la crisis del covid-19. Los empresarios han destacado la "historia de éxito" del sector en España, su liderazgo en el ámbito internacional y la potencia del destino, al tiempo que se quejaban de la improvisación del Gobierno, pedían subvenciones a la demanda y bajadas de impuestos para su reactivación.

"Necesitamos medidas de alegría para hacer vacaciones", ha resumido Jorge Marichal, residente de la patronal hotelera CEHAT.

"Somos un gran país desde el punto de vista turístico: tenemos seguridad jurídica y sanitaria, AVEs, autopistas y aeropuertos de primera división. Somos el segundo país en lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, líderes en gastronomía y potencia en ferias, congresos y convenciones", ha declarado el presidente de AC Hoteles by Marriot, Antonio Catalán, quizá el menos crítico con la gestión del ejecutivo. "El sector debería salir en V si somos capaces de que el Gobierno sujete todo".

Entre las peticiones del empresariado no solo ha estado la prolongación de los ERTE y una línea de avales especial. También han solicitado que se impulse el turismo nacional mediante una especie de 'imserso' para sanitarios o familias. "Se debe incentivar la demanda. Los españoles tienen ganas de vacaciones, aunque la economía haya sufrido. Se pueden hacer desgravaciones o dar bonos para que las familias se vayan de vacaciones, como otros países", ha indicado Marichal. La referencia es Italia, que dará 500 euros a familias de bajos ingresos para gastar en hoteles del país.

En la misma línea se ha expresado Simón Pedro Barceló, presidente del Grupo Barceló. "Los sanitarios deberían ser objeto de programas sociales en los que el sector turístico tiene un papel. Hay también razones laborales en estos programas de vacaciones subvencionadas, porque permiten luchar contra uno de los grandes problemas de la actividad turística: la estacionalidad".

Para reactivar la demanda, los representantes proponen una bajada de impuestos al consumo. "Un IVA superreducido a todas las actividades del sector nos permitiría ganar competitividad", ha dicho Barceló.

"Indignados" con los políticos

Tanto Marichal como José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, han sido críticos con el Gobierno, que presentará su plan de impulso al sector este jueves, y los representantes políticos en general.

"Ayer estuve en la comisión del reconstrucción y sentí indignación", ha expresado Marichal. "Vi a sus señorías hablar de digitalización, sostenibilidad, de cambiar el modelo turístico. Ahora no es momento para inventos. El sector se encarga sobradamente de hacer eso. La política tiene que tomar acción por nosotros. Estamos a 16 de junio, tenemos la temporada encima, y yo no sé qué hacer con el personal que está en ERTEs el día 1 de julio. Necesitamos tranquilidad, seguridad y eliminar incertidumbres".

Yzuel ha calificado la interlocución con el Gobierno de "radio macuto". Cuenta que se enteró por los medios de que las fronteras se abrían el día 21 y que el peso de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, "no es el que le corresponde por lo que representa", una crítica que también ha hecho la oposición. "Sin menospreciar, porque es muy trabajadora, pero nos hubiera gustado más sentarnos en una mesa y trabajar en temas concretos, no ir hablando todo por el método de la llamadita. Necesitamos planes estratégicos. Entiendo que van a estar bien, pero no confiamos en que se decidan en un ambiente de funcionarios cosas que nos van a afectar a todos".

Yzuel ha opinado hasta de la distancia de seguridad, que empezó en 2 metros y ha bajado a 1,5. "En otros países es un metro. No creo que sean más tontos que nosotros", ha dicho. Y ha tenido palabras para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "Usted va a batir el récord de desempleo en este país y eso no está en su mano. Pero sí está en su mano que cierren el menor número de empresas. No tengo ninguna duda de que se va a batir el récord de empresas en concurso", ha concluido. "Hemos reclamado el tema de los ERTE, microcréditos, porque los ICO son para empresas un poco más grandes, prórroga de impuestos, reducción del IVA... Vemos con envidia las medidas de países europeos: son más aunque el peso del sector en el PIB sea menor".