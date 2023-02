El Gobierno nombrará a Judith Arnal y Antonio Cabrales como nuevos consejeros del Banco de España

Renovación en el consejo de gobierno del Banco de España. El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros el nombramiento de Judith Arnal y Antonio Cabrales como consejeros del organismo monetario. Ambos economistas sustituyen a Fernando Eguidazu y Carmen Alonso, que han finalizado su mandato en la institución, según ha sabido este diario de fuentes cercanas al proceso de selección.

Aunque en un primer momento el Partido Popular retrasó la renovación de los dos sillones del organismo supervisor a pesar de que el Ministerio de Asuntos Económicos le había propuesto que ofreciera un candidato, finalmente se han encauzado las conversaciones.

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo admitió al elDiario.es “contactos” sobre los nombramientos en el Banco de España y que las conversaciones las estaba llevando la secretaria general, Cuca Gamarra, y no el responsable económico, Juan Bravo, o Esteban González Pons, encargado de las relaciones institucionales.

Fuentes cercanas al proceso de nombramiento destacan el “carácter técnico” de los dos candidatos escogidos.

Judith Arnal Martínez es Doctora en Economía y Empresa por la Universidad de Navarra, Técnico Comercial y Economista del Estado, Máster en Macroeconometría y Finanzas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Máster en Gestión de Carteras por el Instituto de Estudios Bursátiles. Licenciada en Derecho y en Economía por la Universidad de Navarra. En la actualidad es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano. Ha sido Consejera del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de Red.es y de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). Fue directora Departamento de Análisis Financiero del Tesoro Público, donde trabajó durante 10 años. Además ha sido presidenta de la Comisión de Seguimiento del Sandbox Financiero y del Subcomité Técnico de la Autoridad Macroprudencial española (AMCESFI), encargado de evaluar el impacto de las medidas fiscales contra el Covid.

En el ámbito europeo, la nueva consejera del Banco de España presidió el Eurogroup Working Group Task Force on Coordinated Action (EWG TFCA) entre 2016 y 2019. Este organismo estaba encargado de la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad y de la profundización de la Unión Bancaria. También fue durante dos años la representante española en el Comité de Servicios Financieros de la Unión Europea.

Arnal ha sido jefa de gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, entre junio de 2021 y diciembre de 2022. Sin embargo, debido a su alto perfil técnico y a que se ha respetado el gesto de que el PP proponga un candidato, no se espera que haya revuelo político por este nombramiento.

Antonio Cabrales es doctor en Economía por University of California, San Diego, y catedrático de la Universidad Carlos III. Ha sido galardonado con el premio Rei Jaume I de Economía 2021 en reconocimiento a su trabajo y contribuciones en el campo de la teoría de juegos, la economía del comportamiento y experimental y el análisis de las redes complejas. Ha sido catedrático en University College London y en la Universitat Pompeu Fabra. Es vicepresidente ejecutivo de la European Economic Association, ex presidente de la Asociación Española de Economía, y socio de honor de la Econometric Society.

Cabrales ha sido uno de los expertos que han participado en la elaboración de la agenda ‘España 2050’. Es editor asociado del Journal of Economic Theory. Ha publicado en revistas como American Economic Review, Journal of Political Economy, Review of Economic Studies, Review of Financial Studies. Management Science, y Physical Review Letters.

Los dos consejeros salientes son Fernando Eguidazu, quien fue propuesto por el PP en 2017, hace seis años, el límite de tiempo para los mandatos en el Banco de España, renovable por una vez. La otra es Carmen Alonso, que fue una elección del PSOE, y que lleva en la institución desde 2011.