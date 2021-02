La industria de criptomonedas entiende la advertencia de CNMV y Banco de España y pide avances en regulación

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La industria de las criptomonedas coincide con la advertencia emitida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España sobre los riesgos que conllevan las criptomonedas como inversión y reclama más avances en regulación para este tipo de activos.

Tras detectar un aumento significativo de la publicidad para atraer inversores en los últimos meses a criptodivisas como bitcoin y ether, los supervisores españoles han alertado sobre los riesgos que conllevan las criptomonedas como inversión por "su extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia", con lo que las califican de "apuesta de alto riesgo" para los pequeños ahorradores.

El director de Coinmotion en España, Raúl López, ha reconocido que "en parte tienen razón" al afirmar que las criptomonedas son un producto de alto riesgo, aunque recuerda que en el mercado financiero tradicional también existen otros productos de riesgo elevado, por lo que coincide en la importancia de recordar al inversor los riesgos en los que puede incurrir a la hora de participar en este tipo de inversiones.

De la misma opinión es el fundador y presidente de 2gether, Salvador Casquero Algarra, quien ha advertido de que la fortísima revalorización del mercado "puede llevar a engaño sobre la ausencia de riesgos y el dinero fácil".

De su lado, el director de Bitnovo, Javier Castro-Acuña, ha valorado "muy positivamente" que tanto CNMV como Banco de España consideren los criptoactivos como "algo que viene para modernizar el sistema financiero actual".

"Nuestra recomendación siempre es y será la de informarse y en ningún caso invertir en algo que no se comprenda o una cantidad que no se pueda permitir perder. Estamos hablando de una tecnología incipiente con una adopción creciente y que, por tanto, aún sufre de volatilidad en su valoración, además de los riesgos inherentes a los protocolos informáticos", ha explicado.

AVANZAR EN REGULACIÓN

La quinta directiva europea de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo menciona por primera vez cómo deben realizar su actividad las empresas que ofrecen servicios de criptomonedas, al tiempo que se está trabajando para desarrollar un reglamento para el sector de criptoactivos a nivel europeo, pero los tres directivos de la industria de criptoactivos han coincidido en la necesidad de avanzar en materia de regulación.

"El marco jurídico se está adaptando para dar cabida a las criptomonedas en el sistema financiero. Está claro que dicho cambio no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero en el ámbito de la tecnología ocurre todo tan rápido que es necesario actuar rápido para no frenar uno de los mayores avances en el mundo financiero de todos los tiempos", ha indicado el director de Coinmotion en España.

De su lado, el presidente de 2gether ha destacado que la mayoría de las compañías del sector quieren aprovechar las ventajas de esta nueva tecnología y crear, para ello, un entorno "confiable, seguro y escalable, que busca y desea la regulación que permita el desarrollo y la evolución del sistema financiero y de otras muchas industrias".

Por su parte, el director de Bitnovo ha reclamado más avances en regulación para poder competir en igualdad de condiciones con otros países que están avanzando en dicha dirección. "Todos los avances que consigamos en materia regulatoria serán en beneficio de todos y generarán riqueza para nuestro país, atrayendo y reteniendo talento e inversión, por lo que es imprescindible avanzar cuanto antes para construir el marco adecuado para ello", ha advertido.

APLAUDEN PROYECTOS COMO EL 'SANDBOX'

El director de Coinmotion en España ha resaltado que proyectos como el 'sandbox' financiero son muy necesarios para que la legislación "pueda desarrollarse casi a la par que la tecnología". "De dicha agilidad dependerá en gran parte el éxito o el fracaso de muchas ideas financieras innovadoras que se estén gestando en estos momentos e incluso de las futuras. Si encontramos un equilibrio entre ambas realidades estaremos potenciando el desarrollo de una nueva economía tan necesaria en estos momentos difíciles que estamos atravesando", ha sostenido.

En la misma línea, el presidente de 2gether ha asegurado que el 'sandbox' es "una invitación a que muchos de los desarrollos y servicios que ya existen (servicios de custodia, servicios de auditoría, servicios de ciberseguridad, nuevos productos financieros, etc.) se desarrollen y evolucionen en un entorno controlado y seguro y sobre todo, que ayuden al supervisor a aprender y entender que este mundo ya no es el salvaje oeste que era no hace muchos años atrás".

Por su parte, el director de Bitnovo ha señalado los avances de países como Suiza, donde BBVA ha lanzado sus servicios comerciales con criptoactivos. "Bitnovo quiere convertirse en la primera empresa regulada del sector en España, para lo que ya hemos presentado al sandbox una propuesta dentro del ámbito regulatorio de los proveedores de servicios de criptoactivos2, ha informado.