La industria química cubre la necesidad de alcohol y produce más gases medicinales

La industria química española ha reforzado sus capacidades productivas con motivo de la pandemia del coronavirus Covid-19, lo que ha permitido cubrir las necesidades de alcohol, que escaseó, ya en un 90 % y ha aumentado en un 50 % la producción de gases medicinales, utilizados en las UCI hospitalarias.

El director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Juan Antonio Labat, ha señalado este martes a Efe que el problema inicial con el alcohol sanitario y los hidrogeles surgió porque en España prácticamente no se fabrica etanol, la materia con la que se fabrican esos geles y el alcohol sanitario.

En su lugar se puede emplear propileno, un homólogo del etileno, pero lo que ahora se estudia es la solución técnica para sustituir el alcohol con el que se hacen los hidrogeles por bioetanol, empleado en las refinerías, donde se ha reducido su demanda, y que habitualmente se mezcla con gasolina.

Labat ha señalado que para emplear el bioetanol se necesita que tenga otra configuración, pero en España, donde apenas se produce etanol, la disponibilidad de bioetanol es alta, con una capacidad de producción de 500.000 toneladas, por lo que se está buscando una solución técnica para emplearlo como sustituto del alcohol en los hidrogeles.

También ha destacado que se haya conseguido que se exima del pago de impuestos al alcohol etílico -empleado en las industrias de bebidas alcohólicas y destilados- sin desnaturalizar para que pueda ser empleado en los procesos de fabricación de hidrogeles y son muchas las industrias que lo están haciendo.

Según el director general de Feique, en la actualidad las necesidades de alcohol están solucionadas en un 90 % y ya no faltan hidrogeles como ocurrió al inicio de la crisis porque no se puedan producir, aunque el consumidor puede no encontrarlos por algún problema de distribución.

En el caso del agua oxigenada, ha dicho que no ha habido problemas, pues en España hay una buena producción y suficiente materia prima para hacer este desinfectante.

Asimismo, ha señalado que la producción de gases medicinales ha aumentado en un 50 % y España en este caso tiene una buena posición porque los cinco productores que hay en el mundo de estos gases tienen plantas en España.

Labat ha señalado que el aumento de producción se debe a su empleo en las UCI hospitalarias, donde ha recordado que todo está conectado a oxígeno, al igual que para el hospital de campaña que se ha instalado en Ifema, en Madrid, se han llevado botellas de oxígeno.

Aunque la industria química no fabrica equipos de protección individual (EPI), lo que sí que produce son materias como los plásticos con los que se hacen algunas mascarillas y el poliester que se emplea, junto con el algodón, para las batas de los sanitarios.

Los fabricantes de polipropileno (un tipo de plástico) se están dirigiendo más a fabricar equipamiento médico, ha dicho Labat, que ha indicado que, al mismo tiempo que se hace frente a la emergencia, la industria química tiene que seguir atendiendo las necesidades de refrigeración, para lo que se emplean gases, o fabricar polímeros para hacer envases alimentarios, una necesidad ésta que ve cubierta porque hay capacidad para traer la materia prima para fabricarlos.