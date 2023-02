Luis Planas sale en defensa de los supermercados y califica las críticas de “injustas” e “innecesarias”

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado como “injustas” e “innecesarias” las críticas a las cadenas de supermercados, durante una entrevista en Onda Cero. Este lunes, Planas se reunió con la distribución, la industria alimentaria, agricultores y ganaderos y asociaciones de consumidores dentro del Observatorio de la Cadena Alimentaria. Una reunión que se saldó sin nuevas medidas para bajar el precio de los alimentos.

Prácticamente en paralelo a ese encuentro, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, aseguró que su formación no esperaba nada de esa reunión y criticó a la distribución por ser parte del problema de la inflación de estos productos básicos, por actuar como “saqueadores” y “especuladores”.

Luis Planas ha indicado, como hizo ayer, que en la reunión del Observatorio él representaba la opinión de todo el Gobierno y que estas críticas no le gustan. “Utilizar calificativos gruesos que van en contra de la realidad no me gusta”, ha repetido.

El responsable de la cartera de Alimentación ha reiterado en los últimos días que la única medida que, a día de hoy, está sobre la mesa es la rebaja del IVA que se aprobó en diciembre y que hay que tener “paciencia” para ver sus efectos. También, que los precios de los alimentos han tocado techo y que el Gobierno estará vigilante a la hora de comprobar que las empresas de alimentación y de distribución aplican la bajada de costes que se está viendo en los mercados internacionales, por ejemplo, en los precios de la energía y los cereales.

Planas también ha defendido la necesidad de que las empresas generen márgenes porque, entiende, “son necesarios para la creación de empleo” y, sobre la competencia entre cadenas de supermercados la ha calificado como muy alta. “Si no estás contento con un súper te vas a otro”, ha asegurado.

No contempla una cesta a precios asequibles

Sobre la cuestión de que las empresas de supermercados o los híper pongan en marcha una cesta de la compra básica con productos más baratos, como pidió la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Planas ha asegurado que tampoco es la solución.

Una propuesta que también está pidiendo el Gobierno francés, que se lo ha solicitado a cadenas como Carrefour o Auchan (Alcampo). Esa posibilidad no se planteó en la reunión de ayer, ha reconocido Planas, “pero sí en alguna ocasión anterior”. Ha apuntado, en la citada entrevista, que el Gobierno mira como “fuente de inspiración” qué hacen otros países europeos y que el Gobierno de Nicolas Sarkozy, en su día, ya planteó una medida de este tipo. “Duro dos meses”, ha dicho. “Le veo escaso recorrido”.

En cambio, sí ve factible que “cada cadena o tienda pueda establecer ofertas” siempre que “respecten la Ley de la cadena”. También, que el único país que ha puesto en marcha una medida de cesta de la compra básica a precios asequibles es Argentina, con una inflación del 95% “que no es un modelo para la Unión Europea”.

“No hay mil soluciones, no hay una varita mágica”, ha concluido respecto a la bajada de precios de los alimentos.