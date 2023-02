El ministro de Agricultura descarta la bajada del IVA de la carne y el pescado: “No lo contemplamos”

“No lo contemplamos”. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha respondido así a la posibilidad de bajar el IVA de la carne y el pescado, como ya se hizo en diciembre con otros alimentos básicos. Tampoco entra en la petición de Unidas Podemos de bonificar una cesta básica. “Cualquier otra medida no sería más eficaz que la que hemos tomado”, ha añadido.

“Creo que, en este momento, el Gobierno está adoptando medidas que están dando resultados”, ha indicado en una rueda de prensa tras reunirse con las organizaciones agrarias. Por ello, se va a “persistir en ellas”. “Hay quien piensa que los impuestos no son necesarios, no lo creo así, el Gobierno no lo cree así”, ha añadido.

Tampoco ve factible poner topes de precios. “Establecer controles o topes no me parecen correcto, no son posibles legalmente y perjudicarían a la cadena”. Es decir, el Gobierno va a “persistir en estas medidas, tenemos que ser prácticos y eficaces”.

Unidas Podemos considera que el Gobierno debe ser más ambicioso con sus medidas y tras la negativa de su socio de coalición a poner un tope a una lista de productos básicos ha instado a bonificar una cesta básica con fondos del Estado, como se hizo con el combustible el año pasado, para devolver los precios a los niveles previos a la guerra en Ucrania.

Sin fecha para materializar la bajada de precios

La situación de los precios, más aún tras la reducida bajada de enero a pesar de la bajada del IVA, ha llevado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a convocar este próximo lunes 20 de febrero una reunión extraordinaria del Observatorio de la Ley de la Cadena alimentaria, donde están todos los actores del sector, incluidos los súper y los hipermercados.

Planas ya había indicado esta semana en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que pedirá a los distribuidores más esfuerzos para bajar los precios que, de momento, se han estabilizado. “Haré una petición a todos para continuar trabajando”, aseguró.

El ministro de Agricultura, al igual que hizo en el Congreso, ha afirmado que en los alimentos, durante el mes de enero, se ha frenado la subida, porque la inflación interanual ha pasado del 15,7% al 15,4%.

“No tenemos mil instrumentos”, ha indicado, en referencia a que solo en dos países europeos (España y Alemania) se han puesto en marcha rebajas del IVA y que son los factores internacionales los que marcan esta senda inflacionista. “Esperemos [que la bajada] se concrete en semanas, meses. Soy tremendamente prudente”, ha indicado Planas.