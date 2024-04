Nace MásOrange, el grupo que engloba a Orange y MásMóvil, que seguirá siendo multimarca

Se llamará MásOrange y tendrá el logo +O. Orange y MásMóvil han presentado este miércoles la nueva identidad corporativa resultante de su fusión, formada por la unión de los nombres de las dos telecos. El nuevo grupo se convierte en el principal aglutinador de servicios de telefonía de España y una de las veinte empresas más grandes del país por cifra de ingresos, con unos 7.400 millones de euros al año. Calcula que las sinergías de la unión le reportarán otros 500 millones anuales.

La fusión tiene un carácter más corporativo que comercial. Las múltiples marcas propiedad del grupo, tanto Orange como MásMóvil, así como Jazztel, Yoigo, PepePhone o Euskaltel seguirán manteniendo su identidad. “Queremos seguir con esta estrategia de multimarca y creemos que nos permite ofrecer nuestros servicios de forma óptima”, ha adelantado en rueda de prensa Meinrad Spenger, fundador de MásMóvil y nuevo consejero delegado del nuevo grupo de telecomunicaciones.

En total, las 14 marcas englobadas en MásOrange (nueve nacionales y cinco regionales) tienen una cuota de mercado del 42% del mercado en líneas de móvil y del 41% en líneas fijas. Spenger ha reiterado que los precios de las tarifas de sus actuales clientes también se mantendrán y que la fusión tendrá poco impacto es cómo desarrollan su negocio, más allá de ahorrar “costes superfluos”.

MásOrange se ha comprometido también a respetar las 1.500 tiendas físicas que tiene tras la fusión. “Nadie tiene más tiendas físicas que nosotros y va a seguir siendo una apuesta muy firme”, ha manifestado. Es también líder de todo el mercado de venta de dispositivos móviles, con 4,2 millones al año, que le suponen ingresos de más de 1.000 millones de euros a sus cuentas.

El grupo se ha comprometido este miércoles a “hacer inversiones entorno a los 4.000 millones de euros en los próximos tres años, especialmente en despliegues de 5G y fibra y en nuevos servicios”.

La fusión de las dos compañías suma 8.500 empleados. Spenger asegura que no habrá despidos. “Es un tema sensible. No tenemos previsto ningún plan forzoso de salida de personal. De salidas involuntarias, obligatorias. Nuestro espíritu es que todos los que quieran participar, puedan hacerlo”, ha manifestado, abriendo la puerta a otras vías como planes de prejubilaciones o salidas incentivadas “siempre dentro del diálogo social”.

Crecimiento

El nuevo grupo pretende aumentar sus ingresos y hacerlo apoyándose no solo en los servicios de telecomunicaciones. Por un lado, MásOrange pretende aprovechar su nueva identidad corporativa y su posición como el gigante del mercado español para aumentar su negocio en el segmento de servicios a empresas y administraciones públicas.

Por otro, el grupo se define ahora como “empresa de servicios”. En esta categoría incluye la citada venta de dispositivos, pero pretende creer en la categoría de servicios financieros (impulsando el Orange Bank), seguros (relacionados con la protección de los móviles, como los seguros por rotura de pantalla), las alarmas y seguridad, la distribución de energía o la telemedicina.

Otro de los puntos en los que Spenger ha hecho hincapié es en la capacidad de la nueva corporación para tener un mayor impacto en el sector tecnológico. Es algo que todas las grandes telecos europeas están intentando y una línea que MásOrange intentará seguir a partir de acuerdos de innovación tecnológica con los líderes del sector tecnológico e incorporando inteligencia artificial “para mejorar la experiencia de los clientes y la productividad”.