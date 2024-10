Óscar Puente confirma que los trenes de alta velocidad entre Madrid y València “no circularán, como mínimo, en dos o tres semanas”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha trazado un panorama bastante desolador de cara a recuperar la red de transportes en València tras el paso de la DANA. En rueda de prensa, lo primero que ha reclamado es que no se intente entrar o salir de València por carretera salvo que sea estrictamente necesario. “Los daños son tremendos”, ha asegurado. “La recomendación es que no intenten entrar o salir porque nos están dificultando las tareas prioritarias”, que pasan por encontrar a personas que siguen desaparecidas. “Toda movilidad que no sea estrictamente necesaria está desaconsejada”.

Puente ha reconocido que gran parte de la red de carreteras “está seriamente dañada”. Son “daños muy importantes que va a costar mucho reponer, no solo económicamente, también en esfuerzo y en tiempo”. Por ejemplo, recuperar la circulación en la A-7 puede conllevar meses o quitar los coches que han quedado varados conllevará meses.

Aún faltan elementos para hacer un diagnóstico completo, pero hay problemas claros, como el puente colapsado en la A-7, la circunvalación de València, que recibe 100.000 vehículos al día en circunstancias normales. “Va a ser muy complicado devolver esa vía a la normalidad”. Se va a intentar mover por la V-30 y la V-31, donde se ha recuperado parte de la circulación. En total, los kilómetros afectados de la red del Estado son 80 donde “hay montañas de vehículos”.

En el ferrocarril, parte del túnel de la Alta Velocidad entre Madrid y València “ha desaparecido”. “Vamos a tener que reponer 1,2 kilómetros de infraestructura de la red”, además, otra parte del túnel está “completamente inundado” y aún no se puede saber “hasta dónde llega el daño”. “Vamos a ver qué nos encontramos”, ha asumido.

La situación de Cercanías “es gravísima”

“La red de alta velocidad no va a reanudarse este lunes. Veremos en dos o tres semanas, es el tiempo mínimo de los trabajos si no nos encontramos nada más serio”, ha recalcado. “Hay que levantar las vías y eso va a llevar tiempo”, ha apuntado. También, que es difícil llegar hasta los daños, porque el túnel está inoperativo. “En función de lo que nos encontremos en el túnel daremos otros plazos”.

Esa circulación no puede derivarse a alternativas, por ejemplo a través de Albacete, porque también hay daños. “Confiamos en que los daños del túnel no sean graves”.

Al margen están los problemas en la red de Cercanías. “Si la situación de la alta velocidad es seria, la de Cercanías es gravísima”, ha asegurado el ministro. “De las cinco líneas, tres están desaparecidas, la C1, C2 y C3. No contamos con ellas, en la C3, 45 kilómetros están completamente destrozados”. Las otras dos líneas, en cambio, tratarán de recuperarse lo antes posible, también el tren Euromed a Barcelona.

De cara a las próximas semanas, Puente ha señalado que los trabajos prioritarios pasan “despejar las vías y quitar los coches, no solo está involucrado el Ministerio de Transportes, tenemos un liderazgo del Ministerio de Interior”. “Desafortunadamente dentro hay personas y tienen que intervenir las autoridades judiciales”, ha justificado.

De momento, no hay un “cálculo” económico de cuánto puede costar el impacto de la DANA en las infraestructuras. “No vamos a escatimar. Desplegaremos todos los medios económicos que sean necesarios. Haremos el esfuerzo que haya que hacer”, se ha limitado a indicar Puente.

Tampoco ha querido entrar en polémicas sobre cuándo llegaron los avisos a la ciudadanía. “No voy a ir más allá, ya habrá tiempo”.