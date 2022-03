La Plataforma de transportistas se moviliza frente al Ministerio y mantiene los paros

La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, la que convocó los paros que ya duran casi dos semanas, se manifiesta este viernes en pleno Paseo de la Castellana, frente al Ministerio de Transportes, Movilidad, y Agenda Urbana, que está casi puerta con puerta con el de Trabajo y el de Transición Ecológica.

El precio de la gasolina y del gasóleo baja esta semana por primera vez en 2022

Estos transportistas consideran insuficiente las ayudas de más de 1.250 euros por camión, que anoche acordó el Ejecutivo con el Comité Nacional del Transporte (CNTC) que, en total superan los 1.000 millones de euros, si se contemplan ayudas para todo el sector del transportes, no solo de mercancías, también de viajeros.

Las cifras del acuerdo

Ayudas que pasan por una bonificación de 0,20 euros por litro de combustible, hasta junio; de los que 0,15 céntimos los pagará el Estado y otros 0,5 céntimos, las petroleras. Precisamente, Repsol anunció ayer que bajará 10 céntimos de euro por litro el precio de sus combustibles a aquellos clientes profesionales que paguen con la tarjeta Solred; con lo que esas ayudas por litro pueden ser mayores

Esas bonificaciones, según el Gobierno, se traducen en 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero que incluye taxi, VTC y ambulancias.

Además, se ampliará el plazo de vencimiento de créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años y se ampliará el periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO en seis meses. También se creará una nueva línea de crédito con 12 meses de carencia

Exigen una reunión con la ministra Sánchez

El presidente de esta Plataforma, Manuel Hernández, desde hace días insiste en que quiere reunirse con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien ha descartado en varias ocasiones hacerlo, porque considera que la Plataforma no tiene representatividad oficial y no está presente en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) el único interlocutor que ve oficial, representativo y con el que se llegó a un acuerdo a las 2 de la mañana del viernes.

Manuel Hernández considera que ese acuerdo son “migajas y propinas” y ha advertido de que el paro continuará hasta que esta plataforma sea recibida por la ministra.

“Con nosotros no ha hablado nadie, siguen sentándose con la gente equivocada, y siguen ofreciendo migajas y propinas para desconvocar un conflicto que para nada pasa por un descuento en el precio del gasóleo”, ha señalado Hernández en declaraciones a RNE.

“Tendrían que bajar más de 60 céntimos para que pueda ser suficiente. No se está tocando el tema del precio del transporte que es lo más importante, poder cubrir costes de explotación, pero esto a la patronal no le interesa”, ha señalado.

“Seguiremos hasta el final, si no se reúnen con nosotros es imposible llegar a un acuerdo. No se puede pagar por debajo de costes de explotación a quien realiza el servicio. En esa mesa nos están excluyendo por lo que no hay ni acuerdo ni desconvocatoria, está en manos de la ministra llamarnos y hablar, mientras nos siga dando la espalda estaremos parados”, ha advertido Hernández, quien no ha descartado “llegar a Madrid con camiones si la situación continúa así”.

Al mismo tiempo, otro portavoz de la Plataforma ha indicado a la Cadena Ser que el acuerdo no es suficiente porque el sector no quiere fondos que paguen los contribuyentes, sino soluciones a largo plazo para que el sector sea viable.