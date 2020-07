El porcentaje de españoles que cree que pagan muchos impuestos se desploma 12 puntos hasta el 40,3%

En plena polémica ante la posibilidad de que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez tenga que elevar los impuestos para financiar el impacto de la crisis provocada por la COVID-19, la percepción de que los españoles pagamos muchos impuestos se desploma 12 puntos hasta el 40,3%, según la última encuesta de Opinión Pública y Política Fiscal que ha hecho público este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y que ha sido realizada del 9 al 19 de julio de este año. En el pasado barómetro del CIS sobre política impositiva, el número de ciudadanos que pensaban que en nuestro país se pagan muchos impuestos alcanzó el 52.9%.

Los que piensan que pagamos pocos impuestos en España crecen del 5,4% al 10,1%, mientras los que están en una posición intermedia (respuesta regular) pasan del 36% al 44,2%.







A pesar de estos resultados cuando se pregunta sobre si los españoles creen que deberían mejorarse los servicios públicos y las prestaciones sociales aunque haya que pagar más impuestos los resultados son prácticamente iguales a la anterior encuesta hecha antes de los efectos de la pandemia, un 47,1%. Hay una salvedad en estas respuestas, y es que se ha duplicado el porcentaje los encuestados que se muestran totalmente de acuerdo con esa afirmación, que pasan del 9,9% al 20,9%.







Se vuelve a demostrar que es fundamental que los españoles tengan información sobre a qué se dedica el dinero que se recauda con los impuestos. Un 82,6% de los ciudadanos eligen las opciones de poco o muy poco cuando se le pregunta sobre el esfuerzo de la Administración para explicar el destino de los impuestos.

A pesar de que ha caído cinco puntos frente a la anterior encuesta, sigue habiendo una inmensa mayoría de ciudadanos que creen que el sistema fiscal no es justo: un 77,2% de los encuestados se muestran en desacuerdo con que pagan más quienes más tienen. En este caso, han crecido cinco puntos (del 10,4% al 15,5%) los que piensan que los impuestos se cobran con justicia, esto es, que pagan más quienes más tienen.

También empieza a calar la realidad de la presión fiscal en España frente al resto de los países europeos. Los últimos datos indican que la carga impositiva en España era del 35,4% del PIB, 4,9 puntos por debajo de la media de la Unión Europea y seis puntos menos que la media de la Zona Euro. En esta encuesta, los españoles que señalan que en nuestro país se pagan menos impuestos (un 35,9%) que en la UE superan a los que creen que se pagan más impuestos (un 31,6%). En el anterior barómetro las posiciones eran contrarias, con más personas pensando que en España se pagan más impuestos que en el resto de Europa, 28,9% frente al 24%, pero sobre todo ha disminuido el número de personas que no tenía información para opinar: caen del 33,6% al 16,8% los ciudadanos que respondían con un "no sabe, no puede comparar con otros países".







La mayoría de los españoles se decanta por una imposición progresiva de manera que un 59,1% de los encuestados responde que se debería recaudar sobre todo con impuestos directos, tipo IRPF (según la renta o la riqueza de las personas y empresas), mientras que el 23,6% apunta a que se debería optar más por impuestos indirectos, tipo IVA, que afectan a todo el mundo por igual independientemente de su renta.

En este barómetro del CIS se reduce un punto el número de españoles que aseveran que en nuestro país existe mucho o bastante fraude fiscal, alcanzando en 89,9%. Sobre las consecuencias del impacto del fraude fiscal, uno de cada tres españoles (31,2%) cree que crea injusticias, pues unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros mientras que otro tercio (30,9%) piensa que disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales. Solo un 1,3% de los españoles señala que el fraude fiscal no tiene unos efectos realmente importantes. El 88.9% de los españoles piensa que engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos.