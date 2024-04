Cebrián anuncia que demandará a Prisa por su destitución como presidente de honor de El País

Juan Luis Cebrián ha anunciado que llevará a los tribunales al Grupo Prisa por su destitución como presidente de honor del periódico. El consejo de administración de Prisa Media decidió “de forma unánime” el cese Cebrián, una vez que el que fuera fundador y director del periódico se haya incorporado a la nómina de colaboradores del medio conservador The Objective, donde hará entrevistas en vídeo a diferentes personalidades.

Según fuentes de Prisa, Cebrián “no solicitó la autorización preceptiva para colaborar en otro medio de comunicación”. “El anuncio de su próxima colaboración como periodista en otro medio constituye un incumplimiento material de los términos del contrato de colaboración actualmente en vigor entre Juan Luis Cebrián y El País, en el cual se configuraba una relación exclusiva”, señalan las mismas fuentes.

La contratación de Cebrián por The Objective causó un “profundo malestar” en la dirección de Prisa. Fuentes de la editora de El País y la Cadena Ser aseguraron que la contratación de Cebrián por el medio conservador había sentado muy mal en el grupo de comunicación ya que “The Objective es todo contra lo cual luchamos: una maquinaria de bulos de la extrema derecha”.

En un comunicado, Cebrián asegura que su despido lo “difundió Prisa profusamente a media tarde, minutos después de que el presidente de la empresa me anunciara el envío de un comunicado al respecto. Le informé de que en ningún caso se había incumplido dicho acuerdo por mi parte, como podré demostrar ante los tribunales, pero no quería entablar discusión alguna al respecto hasta leer la comunicación oficial”, que según el expresidente del rotativo no ha recibido hasta este viernes a las 13:00.

En su comunicado, Cebrián parece más contrariado por la publicación en El País de su destitución sin que haya tenido opción a dar su versión que del propio despido. De hecho, el periodista asegura que “el Libro de Estilo de El País estableció ya en 1977 que en las informaciones sobre casos conflictivos 'hay que escuchar o acudir a las dos partes en litigio'. Recibí ayer mismo numerosas llamadas de diversos medios a los que informé que, sin conocer la comunicación oficial, me abstenía por el momento de opinar. Ninguna llamada tuve de la redacción de El País, cuyo Estatuto establece que el diario se esfuerza por una información lo más completa posible 'de manera que ayude al lector a entender la realidad y a formarse su propio criterio'”.

Respecto a su destitución, Cebrián asegura que “la dirección de la empresa conoce que me negué insistentemente a aceptarla en el momento de mi jubilación, convencido, como enseñara Calderón de la Barca, de que ”el honor es patrimonio del alma“, no de ningún consejo de administración por mucha que sea la autoestima de sus miembros. Si asentí finalmente, fue para no añadir tensiones morales a la ya muy conflictiva situación accionarial de la compañía”.

La colaboración con The Objective es la primera fuera del Grupo Prisa de Cebrián, que sigue la estela de Antonio Caño. Caño fue director de El País entre 2014 y 2018 y salió de Prisa de una manera convulsa tras ejercer una dirección polémica al tratar de colocar a la derecha la línea ideológica del periódico. Caño achacó entonces su despido de Prisa a “razones puramente ideológicas”. Tras unos meses como columnista de The Objective donde ha mantenido una obsesiva crítica contra Pedro Sánchez, Caño fue nombrado presidente del Consejo Editorial del digital conservador.

Ahora Cebrián vuelve a insinuar que su salida responde también a temas ideológicos. “Como quien decide el contenido del diario es el director responsable, enviaré este sábado a la directora de El País el artículo que debería publicar, según lo acordado, el próximo lunes, en demostración del servicio permanente a la libertad de expresión que siempre ha manifestado el periódico que fundé como director hace ya casi medio siglo. Libertad de continuo amenazada por el poder político”, explica Cebrián en su comunicado.

Cebrián (Madrid, 1944) fue fundador y primer director de El País y ocupó posiciones de responsabilidad empresarial como presidente y consejero delegado del Grupo Prisa durante 42 años hasta que fue nombrado presidente de honor del periódico el 21 de mayo de 2018. Su salida fue mediante un proceso abrupto donde trató de mantenerse en el poder con la creación de una fundación que manejara el grupo empresarial, en la que el propio Cebrián ejercería de presidente. Desde 2018 escribe una página de opinión de periodicidad variable en las que, sobre todo, ha cargado contra el Ejecutivo de coalición presidido por Pedro Sánchez.