Malestar en Prisa por la contratación de Cebrián en “la maquinaria de bulos de la extrema derecha”

Malestar en la dirección de Prisa por la contratación de Juan Luis Cebrián en el medio conservador The Objective. Este miércoles el medio que pertenece a la empresaria hispanoargentina Paula Quinteros ha anunciado que “el presidente de honor del diario El País y uno de los periodistas españoles más relevantes de los últimos 50 años, se incorpora a la nómina de colaboradores”. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la compañía de comunicación y educación.

Fuentes de la editora de El País y la Cadena Ser han asegurado que la contratación de Cebrián por el medio conservador ha provocado un “profundo malestar” en el grupo de comunicación ya que “The Objective es todo contra lo cual luchamos: una maquinaria de bulos de la extrema derecha”.

Cebrián fue fundador y primer director de El País y ocupó posiciones de responsabilidad empresarial como presidente y consejero delegado del Grupo Prisa durante 42 años hasta que fue nombrado presidente de honor del periódico el 21 de mayo de 2018. Su salida fue mediante un proceso abrupto donde trató de mantenerse en el poder con la creación de una fundación que manejara el grupo empresarial, en la que el propio Cebrián ejercería de presidente. Desde 2018 escribe una página de opinión de periodicidad variable en las que, sobre todo, ha cargado contra el Ejecutivo de coalición presidido por Pedro Sánchez.

Esta es la primera colaboración fuera del Grupo Prisa de Cebrián, que sigue la estela de Antonio Caño. Caño fue director de El País entre 2014 y 2018 y salió de Prisa de una manera convulsa tras ejercer una dirección polémica al tratar de colocar a la derecha la línea ideológica del periódico. Tras unos meses como columnista de The Objective donde ha mantenido una obsesiva crítica contra Pedro Sánchez, Caño fue nombrado presidente del Consejo Editorial del digital conservador.

The Objective tiene como director a Álvaro Nieto, que fue redactor jefe de la sección España de El País durante un breve periodo de tiempo. El medio que dirige ha mantenido una línea muy dura en sus informaciones sobre el Grupo Prisa señalando las supuestas conexiones con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Este medio conservador tiene como única accionista a la empresaria hispanoargentina Paula Quinteros, que también es propietaria del grupo de medios digitales venezolano El Estímulo. Quinteros es administradora única de la sociedad propiedad del medio, The Objective Media SL. En una entrevista en Jot Down, la empresaria aseguraba que “en los medios de comunicación no todo lo necesario es un buen negocio”. Desde 2019, The Objective solo ha tenido pérdidas: los número rojos del medio conservador han sido de 842.712,22 euros en 2019; 930.194,90 euros en 2020; 708.781,65 euros en 2021 y 262.190,08 euros en 2022, según las cuentas a las que ha tenido acceso elDiario.es a través de Insight View.