Protesta a las puertas de la patronal de las consultoras: “Ni jornadas de 12 horas, ni quitar los trienios”

Movilización contra la patronal de consultoras (AEC) por su postura en la negociación del convenio colectivo del sector, que engloba a casi medio millón de trabajadores, cifran los sindicatos. CCOO y UGT se concentran este jueves por la mañana a las puertas de la sede de la AEC, que preside la exministra de Asuntos Económicos socialista Elena Salgado, después de que la organización empresarial se levantara de la mesa de negociación del convenio. Fue la respuesta de la patronal a la denuncia pública de CCOO de algunas de las propuestas empresariales, como ampliar las jornadas ordinarias a un máximo de 12 horas diarias desde las 9 actuales y ampliar el horario ordinario a los sábados.

Los dos sindicatos mayoritarios exigen a la patronal –que concentra a multinacionales como EY, Deloitte, KPMG o Accenture y a gigantes tecnológicos como IBM y NTT Data, entre otras compañías— que vuelva a sentarse a negociar el convenio colectivo, que caducó al término de 2019. Exigen que se retome la negociación, pero también que las empresas retiren varias de sus propuestas, que afectan a las jornadas de las plantillas y a sus salarios futuros.

Ambas organizaciones de trabajadores advierten de que los salarios son muy reducidos, algo que no ven justificado para un sector que exige alta cualificación y que además está en auge, con un gran crecimiento, como ensalzan en la propia patronal. Para visualizar los bajos sueldos, CCOO y UGT advierten de que “once categorías profesionales del convenio están por debajo del salario mínimo” de 1.000 euros brutos al mes.

CCOO ha centrado sus quejas en los cambios referidos a la jornada laboral. La patronal ha propuesto ampliar las jornadas de trabajo ordinarias a las 12 horas diarias e incluir los sábados en las semanas laborales, “sin compensación ninguna”, critica Raúl de la Torre, responsable de CCOO en el sector TIC.

🔴Concentración frente a la sede de la patronal AEC



❌Esta pandilla de empresarios de consultorías quieren que las plantillas trabajen 12h diarias y que renuncien a derechos, entre otras muchas aberraciones que contravienen todos los derechos laborales



¡No lo vamos a permitir! pic.twitter.com/hpZXWAUlHT — CCOO de Madrid (@CCOOMadrid) 12 de mayo de 2022

La AEC ha justificado su postura por la necesidad de “flexibilidad” en el sector. Trabajadores de las grandes consultoras, las llamadas Big Four y otras, denunciaron en elDiario.es que estas jornadas de “12 horas o más” ya se hacen en muchas de estas compañías de forma habitual. “No son ningún secreto”, apuntaban. En CCOO subrayan que estas largas jornadas son ilegales en la actualidad, dado el convenio de 2019, y destacan la importancia de no “legalizar” estas ampliaciones de horarios que complican la conciliación para las plantillas, denuncian.

La pelea por mantener los trienios

Por su parte, UGT ha focalizado sus reivindicaciones en la voluntad de las empresas de “eliminar los trienios”, que –de salir adelante– perjudicaría a los aumentos salariales de los nuevos trabajadores del sector.

Los trabajadores y las trabajadoras de Consultoría y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se concentran en la sede de la Asociación Española de Consultoría (AEC) para reclamar un convenio digno y salarios justos. pic.twitter.com/H9n4k3YmOk — FeSMC.UGT (@FeSMC_UGT) 12 de mayo de 2022

El artículo 25 del convenio regula el complemento de antigüedad, que incluye cinco trienios del 5% sobre el salario base, a los que seguirían tres trienios del 10% y un último trienio del 5%, para premiar la larga “vinculación a la empresa” de las personas trabajadores. Estos pluses son de obligado cumplimiento en todas las compañías del sector, que pueden (si lo desean) mejorarlos.

“No solo han planteado eliminar los trienios en este convenio, también lo hicieron en el anterior sin éxito, pero ahora insisten de nuevo. Es una cuestión muy crítica porque es la única subida que tiene mucha gente”, explica José Luis Mazón, responsable de UGT en el sector TIC.

Mazón advierte de que, “como las tablas salariales del convenio son tan bajas, las únicas subidas salariales que tienen muchos trabajadores en su carrera son aquellas automáticas por antigüedad, los trienios”.

Los sindicatos mayoritarios se movilizan este jueves para tratar de motivar un cambio en la patronal, explican a este medio, pero en caso de no producirse esta no será la última medida. Desde CCOO y UGT sostienen que ambas organizaciones están dispuestas a ir a una huelga si no hay avances en la negociación del convenio. “Consideramos que hay que responder a la patronal con más movilizaciones y escalar el conflicto”, defiende UGT.