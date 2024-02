Sánchez promete a los fabricantes de coches un nuevo plan de ayudas a particulares para la compra de eléctricos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha prometido a los fabricantes de coches un nuevo plan de ayudas a particulares para la compra de eléctricos, según ha indicado durante un foro organizado por Anfac, la patronal española de los fabricantes de automóviles.

No ha dado cifras, ni detalles, pero ha indicado que el Ejecutivo va a “redoblar los esfuerzos” y “continuar con la colaboración con el sector, para reforzar el programa para la compra de vehículos y los puntos de recarga”.

En un mensaje conciliador con el sector, Sánchez ha señado que es “consciente del impacto de los shocks vividos por la industria de la automoción en los últimos años”, en los que ha citado la pandemia, la ruptura de las cadenas de suministros y la transformación a la movilidad eléctrica.

También, que asume “el enorme esfuerzo del sector. Nos gustaría trasladar que vamos a seguir estando a su lado para hacer de España un hub de movilidad”. “Vamos a estar, con colaboración público privada, podemos no coincidir en otros aspectos pero el Gobierno va a hacer lo que está en su mano para electrificar la economía y el sector sea un referente. Hay recursos y voluntad política”, ha recalcado.

Los fabricantes piden ayudas fiscales

Antes de la intervención de Pedro Sánchez, el director general de Anfac, José López-Tafall, ha reclamado más ayudas fiscales para facilitar la compra de eléctricos, a través del futuro Plan Moves 4. No es la primera vez que las piden. “No contemplamos un escenario donde no haya fondos públicos sean españoles o europeos”, ha reconocido en un encuentro con medios de comunicación durante el citado foro.

“Nuestro modelo es fiscal, para simplificar [la compra] a empresas y consumidores, porque la ayuda se recibiría en el momento de la compra”, no como el modelo de desgravaciones fiscales que están sujetos a IRPF. “La receptividad” del Ejecutivo a la propuesta de ayudas fiscales “automáticas” ha sido “buena”, ha indicado López-Tafall , porque el Gobierno estaría “abierto a negociar” con el sector. “Hemos hecho propuestas sólidas”, ha indicado.

“Creo que hay acuerdo en que hay que cambiar las cosas, desde el punto de vista presupuestario no sabemos las previsiones del dinero público que va a haber disponible. Es algo que nos tienen que decir”, ha argumentado el responsable de la patronEal de los fabricantes de coches. “Nuestro enfoque es incentivar, no penalizar todo lo que no sea eléctrico”, ha matizado.

Al margen están las infraestructuras de recarga “donde hay que lanzar mensajes positivos, porque los ciudadanos tienen que saber que se puede circular porque hay puntos de recarga”, ha asegurado durante su intervención en el foro. Hay 45.000 puntos, actualmente, que deberían alcanzar los 300.000 en 2030. Un sistema de regarga que “no está pensado para avanzar al ritmo que tenemos que ir ni para dar confianza al consumidor porque no hay una voz pública que le diga, hay tantos y vamos a hacer tantos. No hay esa interlocución”, ha criticado López-Tafall a los medios. Lo que reclaman es que, dentro de la futura Ley de Movilidad Sostenible, se incluya un “Centro Estatal de Impulso de la Recarga, que dependa del Ministerio de Transportes y que sea el que supervise”.