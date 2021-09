Las ventas del comercio minorista se frenan en agosto excepto por internet

Madrid, 30 sep (EFE).- Las ventas del comercio minorista en agosto experimentaron un frenazo en agosto tras cinco meses consecutivos al alza, al descender un 0,1 % con respecto al mismo mes de 2020, aunque las ventas por internet quedaron a salvo.

La venta electrónica de productos del comercio al por menor no solo no cayó al mismo ritmo que el resto, sino que aumentó un 12,5 % en tasa interanual. De hecho, no crecía tanto desde el pasado mes de marzo, según difundió este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Después de que en julio el comercio minorista encadenara cinco meses de recuperación tras la irrupción de la pandemia de la covid, el índice de agosto frenó esa escalada.

En datos desestacionalizados (diferencia de días hábiles) las ventas de los comercios al por menor se redujeron un 0,9 % en tasa interanual.

La Confederación Española del Comercio (CEC) ha apuntado a EFE con respecto a los datos ofrecidos por el INE que, en términos generales, esperaban que el consumo se situase en cifras "similares o ligeramente superiores" a las de 2020.

Esta previsión se sustentaba, como indican desde la patronal, por el impulso del turismo nacional y el avance de la campaña de vacunación.

"Los resultados se sitúan por debajo de nuestras previsiones", aclaran a EFE desde la CEC.

No obstante, en los ochos primeros meses del año las ventas de este tipo de comercio aumentaron un 5 % de media, que en datos desestacionalizados se elevó hasta el 5,6 %.

SUBEN LAS VENTAS EN GASOLINERAS

Las ventas repuntaron en las estaciones de servicio un 3 %, ya que en agosto el tránsito por carretera se incrementó con las vacaciones, en tanto que en alimentación subieron un 0,8 % y un 11,4 % en el equipo personal (ropa o calzado) y descendieron un 1,4 % en el resto de productos.

El presidente la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO), Francisco Aranda, ha reconocido que el consumidor "va por ahora menos veces a las tiendas (un 2,7 % menos) pero carga mas sus cestas (un 14,1 % más)".

Un estudio de la Cátedra ShopperLab, en colaboración con la Universidad Complutense y Campofrío, revelan que aproximadamente el 60 % del tiempo que permanece un consumidor el supermercado lo dedica a caminar por los pasillos y tan solo emplea 25 segundos en la selección de un producto de alimentación.

En cuanto a los datos del equipamiento personal que difunde el INE, la patronal CEC apunta a que conviene tener en cuenta que este último subsector "ha sido uno de los más afectados desde el inicio de la pandemia" y aclara al respecto que ese notable aumento interanual "responde a la comparación de agosto de 2021 con un escenario pésimo para este subsector como fue 2020 y no a una verdadera recuperación del consumo".

La patronal resume que los datos "atestiguan la complicada situación que aún atraviesan" muchas pymes del comercio y concluye que las medidas de protección, como la prórroga de los ERTE aprobada recientemente "siguen siendo necesarias para garantizar la continuidad de los comercios que se encuentran en una situación más vulnerable hasta alcanzar un escenario más favorable, de normalización del consumo".

EL EMPLEO y BALEARES, AL ALZA

El empleo en el comercio minorista aumentó un 1,8 % en tasa interanual en agosto, con lo que encadenó cuatro meses al alza.

Por comunidades autónomas las ventas del comercio al por menor bajaron en dato interanual en 11 regiones en agosto, con Asturias y País Vasco a la cabeza, ambas con una tasa negativa del 5,5 %.

En el lado opuesto se situaron otras 7 comunidades autónomas, con Baleares en primer término, con un repunte del 7,3 %.

Otros ascensos notables en cuanto a la cifra media de ventas se produjeron en la Comunidad Valenciana (1,6 %) y Cataluña (1,2 %), en tanto que en Andalucía y Madrid se incrementaron un 0,8 % y un 0,6 %, respectivamente.