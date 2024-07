Ampliar trayectos gracias a la multimodalidad: iryo te lleva a casi cualquier destino

Para que un verano fuera perfecto, quizá muchos querrían tener el superpoder de teletransportarse de su casa a ese chiringuito en el que ya se visualizan tomando el aperitivo con los pies metidos en la arenal; olvidarse de los atascos y que la única operación salida que conozcan sus vacaciones sea desde el agua hasta la hamaca. Fácil, cómodo y rápido.

Gracias a una ambiciosa serie de alianzas, ha logrado que combinar distintos medios de transporte —tren, autobús, barco, avión, coche y trenes urbanos— sea un hecho que comenzó con 150 rutas, pero que ya alcanza las 700 opciones de viaje, lo que permite transportar a los viajeros a lugares donde la alta velocidad aún no está presente.

Revolucionar la formar de desplazarse

Este proyecto multimodal lleva por nombre iryo Conecta y este verano ha arrancado su segunda fase con más conexiones que permitirán a los viajeros llegar a nuevos destinos turísticos. Esto es posible gracias a los nuevos acuerdos que la compañía ha suscrito con líderes del transporte como Vectalia y GNV —Grandi Navi Veloci—.

Con Vectalia, iryo desarrolla su línea de acción Conecta Bus con la que se ha propuesto llevar a los viajeros también hasta aquellas poblaciones de la costa de Alicante donde no llega el tren. Es el caso de Santa Pola, Gran Alacant y Los Arenales del Sol. Pero no solo eso. Y es que, a lo largo de estos meses irá sumando destinos también en el interior de la provincia. De esta forma, estos pasajeros podrán viajar más allá de las estaciones de tren y lo harán cómodamente, ya que se han tenido en cuenta detalles como, por ejemplo, utilizar paradas cercanas a dichas estaciones para minimizar los tiempos de desplazamiento.

El acuerdo con la compañía naviera GNV ha hecho, por su parte, que iryo se convierta en el primer operador de tren que ofrece a los viajeros la posibilidad de llegar hasta las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza gracias a la venta de conexiones de tren y ferry.

“El propósito de iryo va más allá de conectar un punto A con un punto B. Queremos convertirnos en referentes de la multimodalidad en España ofreciéndole a nuestros viajeros la posibilidad de viajar de puerta a puerta adaptándonos a las necesidades de cada uno de ellos”, resume Simone Gorini, CEO y General Manager de iryo.

Sobre raíles, sí; pero también por mar, carretera y aire

Las alianzas con Vectalia y GNV se suman a las cuatro líneas de acción con las que la compañía puso en marcha iryo Conecta a principios de este año: Conecta Avión, Conecta Taxi y Parking, Conecta Coche y Conecta Trenes Urbanos. Todas ellas, propuestas con las que la compañía de alta velocidad consigue llegar a más destinos o, una vez en ellos, facilitar los desplazamientos a sus viajeros.

Gracias a Conecta Avión, es posible la combinación de la alta velocidad con los aviones, permitiendo conectar trayectos como Córdoba-Cancún o la posibilidad de desplazarse desde algún destino iryo a ciudades como Miami, Nueva York, México, São Paulo o Buenos Aires.

De hecho, también está en marcha el acuerdo entre iryo y Air Europa que permite adquirir viajes combinados de tren y avión en los canales de la aerolínea. Fácil y rápido: una compra única que fusiona las conexiones ofrecidas por iryo en las 11 ciudades donde opera con los 54 destinos de la compañía aérea.

En el caso de Conecta Coche, la multimodalidad nace del acuerdo con AVIS. Gracias a ello, la marca líder de alquiler de coches ofrece beneficios exclusivos a los miembros del programa de fidelización de iryo, Club Yo, como descuentos del 15% en alquileres de vehículos, incluyendo eléctricos e híbridos, y un programa de recompensas exclusivo que permite que cada vez que un miembro del club reserve un vehículo con AVIS, este reciba un cashback del 2% del valor de cada alquiler.

iryo también ha pensado en ese momento en que el viajero ha llegado a la estación, pero todavía le queda el trayecto hasta su casa o su alojamiento. Para hacérselo cómodo y sin esperas, desarrolló Conecta Taxi y Parking colaborando con Imbric, plataforma agregadora de taxis. Esto permite a los usuarios reservar taxi o plaza de aparcamiento en las estaciones con solo crear un perfil iryo en esta plataforma.

Y no, no podía faltar Conecta Trenes Urbanos, una alianza por la cual todos los billetes de iryo dan acceso a estos trenes en cualquiera de las 11 ciudades de origen y destino donde opera desde cuatro horas antes de la salida del tren y hasta cuatro horas después de su llegada —también incluye los servicios de Rodalies de Barcelona—. Además, no es necesario sacar un billete para ello: gracias al trabajo conjunto con ADIF, los tornos de acceso al tren están habilitados para leer los billetes de iryo.