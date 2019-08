De la pista al podio: así se preparan los deportistas españoles para los JJOO de Tokio 2020

El próximo año, Tokio acogerá por segunda vez en la historia el evento más importante del planeta. Hablamos de los Juegos Olímpicos -la XXXII Olimpiada- que, del 24 de julio al 8 de agosto, concentrarán buena parte de la atención mediática mundial.

Aún falta casi un año para que el pebetero encienda su llama, pero los deportistas españoles llevan meses de preparación a sus espaldas para tratar de volver a casa con una medalla. España, desde su debut en los JJOO de París en 1900, ha cosechado un total de 154 (46 oros, 64 platas y 44 bronces). Los más prolíficos hasta la fecha fueron los únicos celebrados en suelo español: Barcelona ’92. Con 22 preseas, ocupamos el sexto lugar en el medallero. En la última edición de Río de Janeiro (2016), alcanzamos el décimo cuarto puesto. En la próxima entrega nipona, las esperanzas de podio las vertebran hombres como Jesús Tortosa, cuarto hace tres años en la cita sudamericana.

El taekwondista, actualmente número tres en el ranquin mundial (fue bronce en el Campeonato del Mundo de 2017), realizó su debut olímpico precisamente en Río, pero asegura haberse quedado con ganas más. “Me quedé a las puertas de la medalla y ahora busco un pasito más, que es poder volver con una”.

“Desde pequeñito veía los JJOO y decía ‘me encantaría poder estar ahí’. Al principio, lo ves como algo lejano, pero de repente llegas. Ves culminada toda tu carrera deportiva diciendo ‘lo he conseguido’, asegura Tortosa.

Ellas, las que más medallas consiguen

En 2016, las deportistas españolas cosecharon más medallas que sus homólogos masculinos: 9 frente a 8; una situación que no era nueva. También ocurrió en Londres 2012, cuando ellas subieron al podio 11 veces, por 6 de ellos. Para ver si esta tendencia se consolida, todavía habrá que esperar unos meses, pero atletas como Diana Martín demuestran que nuestras deportistas no van mal encaminadas. Medallista europea en los 3.000 obstáculos, actualmente se prepara para participar en la maratón de Tokio. “La clave es la confianza. Si tú confías en ti misma, no importa lo que digan de ti o lo que esperen”.

Al igual que Martín, Javi Guerra también acudirá a Japón para participar en unas de las pruebas más exigentes de las olimpiadas y cubrir los 42.195 metros del maratón. El fondista revela que, para llegar en un estado óptimo de forma, corre entre 180 y 190 km a la semana. “Es mi pasión, levantarme y pensar en todos los kilómetros que tengo que sumar durante el día”.

El último integrante de esta lista es Francisco Cubelos, que con su piragua tratará de emular el éxito de los Mundiales 2018, cuando fue segundo en K2 1000 y bronce en K4 1000. El piragüismo, de hecho, es una disciplina que en los últimos años nos ha reportado grandes alegrías. Solo en los pasados Juegos se lograron cuatro preseas -conseguidas por Maialen Chourraut, Marcus Cooper, Cristian Toro y Saúl Craviotto, este último con un doblete-, para alcanzar un total de 16 en toda la historia de las Olimpiadas y situarse como el deporte que más medallas ha reportado a España.

Necesidades financieras especiales

