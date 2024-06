Yolanda Díaz reivindica a Sumar como la formación que impulsa al Gobierno: “Necesitamos fuerza democrática”

Yolanda Díaz ha reivindicado este sábado a Sumar como la fuerza que impulsa al Gobierno de coalición frente a un Partido Socialista al que hay que empujar para sacar medidas progresistas. “Para eso necesitamos fuerza democrática dentro del Gobierno, para seguir ganando derechos”, ha dicho la vicepresidenta segunda en el mitin central de la campaña para las europeas.

Sumar insiste así en su estrategia de confrontación con el PSOE que coincide con un momento de la legislatura en el que a la coalición le cuesta rentabilizar electoralmente su presencia en el Gobierno. El choque entre los socios se ha multiplicado en las últimas semanas a cuenta de la ley del suelo, la norma del PSOE contra el proxenetismo o el gasto militar.

La vicepresidenta segunda, de hecho, ha cargado este sábado contra el PSOE por haber “tumbado” la estrategia de cuidados dentro del Gobierno, aunque no ha precisado más detalles. “Nos acaban de tumbar la estrategia de cuidados dentro del Gobierno de España”, ha lamentado la coordinadora general de Sumar este sábado en Getafe, en la periferia madrileña, en un acto con los principales candidatos de la lista para las europeas del próximo 9 de junio. “Necesitamos fuerza para abordar la revolución pendiente de los cuidados. Cómo cuidamos. Cómo cuida una persona autónoma, un agricultor, una mujer que no tiene nada al alcance de su mano”, ha dicho.

Díaz ha cargado también contra la intención de los socialistas, ha dicho, de “bajar los impuestos a las eléctricas. ”A pesar de la intención del PSOE de bajar los impuestos a las eléctricas los hombres y mujeres de Sumar nos vamos a dejar la piel para que eso no pase. Señora [Teresa] Ribera, nos preocupa la pobreza energética, no que esos golfos paguen impuestos“, ha reclamado la vicepresidenta segunda del Gobierno a la ministra de Transición Ecológica y cabeza de lista del PSOE en estas elecciones.

La líder de Sumar también ha cargado contra la intención del Ministerio de Vivienda, en manos de la parte socialista del Gobierno, de sacar adelante hace dos semanas una reforma de la Ley del Suelo que el espacio confederal considera que levanta todas las garantías medioambientales para los planes urbanísticos en el futuro. El PSOE, ante la falta de apoyos, terminó retirando ese texto.

“La prioridad no es hacer una ley del suelo pactada con las constructoras. Se llama aplicar la ley de vivienda en España y bajar el precio del alquiler. Ahí nos vamos a dejar la piel”, ha dicho este sábado Yolanda Díaz, que ha reivindicado en varias ocasiones el papel de Sumar como el motor de avance del Gobierno.

“¿Créeis que sin Sumar en el Gobierno se habría eliminado el premio nacional a la tauromaquia? ¿Que habrían hecho una reforma laboral tras 52 anteriores que no hacían más que recortar derechos en nuestro país? ¿Cuántas veces estuvimos a punto de romper el gobierno de coalición por algo que merecía la pena, que es tener 21M de personas trabajando? Para eso tuvimos que estar en el gobierno de España”, ha defendido.

“Necesitamos la fuerza de los votos el 9J a Sumar. La batalla no es fácil. No solo es la patronal, también son las gentes del gobierno que no comprenden que llevamos 40 años con una jornada laboral congelada.

Estrella Galán: “Vamos a repetir el 23J”

La candidata de Sumar a las europeas, Estrella Galán, ha reincidido en una idea con la que la coalición hace campaña estos días. El 9J puede ser una reedición del 23J, cuando la derecha pensó que tenía ganado el Gobierno y terminó ocurriendo lo contrario.

“Este 9 de junio se va a repetir lo mismo que hace un año, que el 23 de julio. Y Feijóo y sus socios de la ultraderecha van a volver a quedarse con un palmo de narices. ¡El 9 de junio es su fecha de caducidad!. Este 9 de junio las gentes progresistas, las gentes de izquierda, las gentes ecologistas, las gentes feministas vamos a volver a ganar”, ha defendido en el cierre del acto.