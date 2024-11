Capitalizar el paro: qué es, requisitos y cómo solicitarlo

Capitalizar el paro es una alternativa que permite recibir la prestación de desempleo en un solo pago o destinarla a cubrir las cuotas de autónomo durante los primeros meses de actividad, facilitando el inicio de un proyecto propio. En esta guía completa, ESAN Asesores, una gestoría en Barcelona, explica todos los detalles sobre qué es la capitalización del paro, los requisitos necesarios y cómo solicitarla.

¿Qué es capitalizar el paro y para quién es útil?

Capitalizar el paro es una opción que permite a los desempleados utilizar el importe acumulado de su prestación por desempleo para iniciar su propio negocio. A diferencia de recibir el paro de forma mensual, esta modalidad permite acceder a la prestación en un pago único o destinarlo a cubrir las cuotas de autónomos durante los primeros meses de actividad.

Es ideal para quienes desean emprender un proyecto propio y necesitan un capital inicial para los gastos de inicio. Esta ayuda brinda una oportunidad única para quienes buscan independencia laboral y desean impulsar su propio negocio.

Requisitos esenciales para capitalizar el paro

Para poder acceder a la capitalización del paro, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

Situación de desempleo: Es obligatorio estar en situación legal de desempleo.

Ausencia de litigios laborales: No se puede estar involucrado en un juicio laboral con la empresa anterior.

Al menos tres meses de paro pendientes: Se debe tener una prestación pendiente de al menos tres meses para solicitar la capitalización.

No haber capitalizado el paro en los últimos cuatro años: La ley establece que no se puede volver a solicitar esta ayuda hasta después de cuatro años de haberla solicitado anteriormente.

No compatibilizar trabajo y paro en los últimos 24 meses: No se debe haber recibido prestación y trabajado como autónomo de manera simultánea en los últimos dos años.

Estos requisitos buscan asegurar que los fondos de la capitalización se destinen a un proyecto concreto y viable, evitando duplicidad de ayudas o cobros indebidos.

Formas de capitalizar el paro

Existen tres formas principales de capitalizar el paro, pensadas para adaptarse a las necesidades del solicitante:

Pago único: Recibir todo el importe de la prestación acumulada en un solo pago para financiar el negocio.

Compatibilización de cuotas de autónomo: Destinar el saldo pendiente para cubrir las cuotas de autónomo, lo que facilita los primeros meses de actividad sin costes adicionales.

Pago único y compatibilización de cuotas: Esta modalidad permite recibir una parte en pago único y utilizar el resto para cubrir las cuotas de autónomo.

En algunos casos, puede ser más conveniente elegir el pago único o la combinación con cuotas de autónomo, dependiendo de la cantidad de paro que quede pendiente. Si se cuenta con menos de nueve meses de paro pendientes, puede ser útil optar por la compatibilización de cuotas, ya que proporcionará un respaldo mensual mientras se estableces el negocio en cuestión.

¿Cuánto dinero se obtiene al capitalizar el paro?

La cantidad de dinero que se recibe al capitalizar el paro depende del monto de prestación acumulada y de los ingresos promedios en los seis meses previos a solicitarla.

Máximo de 24 meses acumulables: aunque hayas trabajado más de seis años, el máximo de paro acumulable es de 24 meses.

Cálculo según el tiempo trabajado: por cada año de trabajo, se suman cuatro meses de paro hasta alcanzar el límite.

Adicionalmente, el cálculo puede variar si el solicitante tiene familiares dependientes, como hijos, lo cual podría aumentar la cuantía. Esta suma permite a los emprendedores iniciar su proyecto con un respaldo económico suficiente para los gastos iniciales y una posible reserva.

Pasos para solicitar la capitalización del paro ante el SEPE

Para realizar el trámite de capitalización del paro, hay que seguir estos pasos:

Envío de la solicitud: hay que presentar la solicitud en la oficina de empleo correspondiente a la comunidad autónoma, que a su vez la enviará al SEPE. Documentación justificativa: se necesitan documentos como un presupuesto detallado de los gastos previstos y otros justificantes que avalen la inversión. Tiempo de respuesta: en general, el SEPE tarda entre 10 y 15 días en aprobar la solicitud y emitir el pago.

Quienes tengan dudas o necesiten apoyo en el proceso, pueden capitalizar el paro con la ayuda de ESAN Asesores a través de su página web.

Inversiones y gastos permitidos con el dinero de la capitalización

El dinero de la capitalización debe utilizarse en gastos relacionados con la actividad del nuevo negocio. Entre ellos se incluyen activos iniciales, como compra de maquinaria, equipo o adecuación de un local; asesoría y formación a la que puede destinarse hasta un 15% del importe, y gastos operativos iniciales: Esto incluye la compra de materiales, traspasos, vehículos ― como furgonetas para transporte― , entre otros.

Cada gasto ha de estar relacionado con el negocio y cumplir con los límites permitidos para justificar adecuadamente el uso del capital.

Cuándo y cómo conviene más capitalizar el paro

Aquí algunos consejos sobre las distintas opciones de capitalización:

Pago único: ideal si se necesita un importe inicial elevado.

Compatibilización de cuotas: Muy útil si el monto inicial es menor, para conseguir un respaldo en el pago de las cuotas de autónomo.

Planificación del gasto: es necesario analizar cuidadosamente las necesidades individuales y la duración del paro pendiente para elegir la opción más conveniente.

Plazos y condiciones para justificar la inversión del capital

Una vez aprobada la solicitud y recibido el capital, tienes un plazo de 30 días para presentar las facturas o justificantes de los gastos realizados ante el SEPE. Este requisito es esencial para confirmar que el dinero ha sido utilizado correctamente y evitar problemas posteriores.

Errores comunes al capitalizar el paro y cómo evitarlos

Algunos errores comunes incluyen no presentar los justificantes a tiempo, no prever los requisitos o destinar el dinero a gastos no permitidos. Recuerda que es importante seguir cada paso al pie de la letra para evitar problemas y posibles sanciones.

Preguntas frecuentes sobre la capitalización del paro

¿Se puede capitalizar el paro si ya he comenzado la actividad como autónomo?

En ciertos casos, se puede solicitar siempre que sea dentro de los primeros 30 días de alta.

¿Qué ocurre si no se utiliza todo el dinero de la capitalización?

Se deberá devolver el excedente si no se justifica con gastos relacionados a la actividad.

¿Se puede solicitar la capitalización del paro para invertir en una franquicia?

Sí, está permitido, siempre y cuando los gastos de entrada en la franquicia se justifiquen adecuadamente.

¿Qué ocurre si la solicitud es rechazada?

Se podrá presentar una nueva solicitud ajustada según las recomendaciones de la resolución.

¿Cómo afecta la capitalización del paro a los impuestos?

La capitalización está exenta de tributar en IRPF si se mantiene la actividad durante cinco años.

¿Se puede capitalizar el paro si quedan menos de tres meses de prestación?

No, es necesario contar con al menos tres meses de paro pendiente para solicitarla.

¿Está permitido cambiar la actividad para la cual solicité la capitalización?

El cambio de actividad debe ser notificado y aprobado o se tendría que devolver el capital.

¿Es posible solicitar la capitalización para quienes ya han capitalizado el paro anteriormente?

Solo después de cuatro años desde la última capitalización.

¿La capitalización del paro afecta mi derecho a otras ayudas o bonificaciones?

Puede afectar, pero no de forma automática. Es recomendable consultar en casos específicos.

¿Se puede usar la capitalización para comprar maquinaria o equipos de segunda mano?

Sí, siempre y cuando sean justificables para el desarrollo de la actividad.