¿Compensa contratar un seguro de decesos frente a uno de salud para prestaciones básicas?

Las prestaciones básicas que más suelen aprovechar los consumidores en un seguro de decesos son la cobertura dental, el gabinete psicológico o las citas médicas a distancia mediante telemedicina.

La cobertura dental suele incluir limpieza bucal gratis para cada uno de los asegurados; empastes gratuitos —a menores de 14 años—, diagnóstico inicial, radiografías gratuitas y revisiones gratuitas.

En una póliza de decesos, la cobertura de gabinete psicológico está destinada normalmente al apoyo psicológico en familiares de la persona fallecida. No obstante, no tiene por qué ser únicamente para esto. De hecho, las aseguradoras ponen a disposición del cliente este gabinete por el motivo que sea. “Para tratar pequeñas depresiones, trastornos alimenticios, siempre que no sean especialmente graves, e incluso para tratar problemas de adicción al teléfono móvil por parte de adolescentes. De hecho, hay muchos padres que contratan este tipo de seguro precisamente por este último motivo. El número de sesiones oscila entre tres y cinco por asegurado, dependiendo de la compañía”, asegura Pablo Pareles, director general de Roams Insurtech.

Gran parte de los seguros de decesos incluyen servicio de telemedicina e incluso algunas compañías cubren también la opción de dar al asegurado una segunda opinión médica para determinados diagnósticos.

¿Por qué elegir un seguro de decesos?

“Si tenemos que elegir entre un seguro dental o de decesos, la elección es clara: seguro de decesos. En las pólizas de decesos de determinadas compañías viene incluido un seguro dental más que completo, con hasta 80 servicios gratuitos al año y el resto de servicios se ofrecen a precios baremados. No se limita a ofrecer el diagnóstico inicial o una limpieza bucal al año sin coste”, señala Pablo Pareles, director general de la correduría de seguros Roams Insurtech, a lo que añade “aunque es cierto que en el precio de un seguro de decesos influye mucho la edad, para núcleos familiares que tengan edades comprendidas entre los 35 y 60 años, va a compensar esta póliza, no solo por todas las prestaciones que incluye, sino también por el ahorro que supone al tener gratis estas limpiezas en lugar de pagarlas por tu cuenta, que suelen rondar los 50 euros por visita al dentista. Y también va a compensar frente a un seguro dental, que puede costar hasta 10 euros al mes por persona”, afirma Pareles.

Teniendo en cuenta que la media de hijos por mujer en España se sitúa en 1,19, según los últimos datos disponibles en el INE, el cómputo global por tres limpiezas al año, derivados de los tres miembros de una familia, asciende a 150 euros. Y, ¿cuánto cuesta de media un seguro de decesos? El precio de un seguro de decesos varía en función de la edad de los asegurados: cuanto más jóvenes sean, más barata es la prima. Y de ahí, va in crescendo. Tomando como referencia el mismo tipo de seguro y los siguientes perfiles por rango de edad en España, los precios medios quedan de la siguiente forma:

“Si dudamos entre elegir un seguro de salud o uno de decesos, la respuesta es depende. Depende de lo que cada familia quiera, es decir, del uso y de las necesidades que tengan. En este caso, son seguros complementarios y en ambos casos, a medida que vas siendo más mayor, más caro es la prima que tienes que pagar”, manifiesta Pareles. “Lo que no tiene sentido es tener incluida la cobertura dental en ambos seguros”, sentencia.

En general, un seguro de salud básico no cubre intervención quirúrgica ni hospitalización. Y muchos de ellos tampoco las urgencias. Por su parte, un seguro de salud completo se asimila a la Seguridad Social en sí y todas las especialidades a las que tenemos acceso.

