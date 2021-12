Cultura contra la violencia machista: una nueva edición de ‘Mujeres en acción. Violencia zero’

La violencia de género es una lacra que, en el año 2020, dejó 47 mujeres muertas y 26 menores huérfanos y que, desde que se empieza a contabilizar este tipo de delitos, en 2003, ha causado 1122 víctimas mortales, según los datos del Ministerio de Igualdad. Además, en 2020, un año marcado por la pandemia y en el que muchas mujeres se vieron obligadas a vivir confinadas con sus agresores, las llamadas al 016, el número de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres, aumentaron en más de 10.000, pasando de 68.714 en 2019 a 79.201 en 2020.

La pandemia ha contribuido también a precarizar aún más la situación laboral de las mujeres que, no solo asumen las responsabilidades de su trabajo remunerado sino también las relativas a los trabajos no remunerados y de cuidados. Según el informe Gender Gaps in Employment, Wages and Work Hours: Assessment to Covid-19 Implications, las mujeres son las que estarían aportando la flexibilidad laboral que está permitiendo sortear la crisis de cuidados que en muchas ocasiones ha traído la pandemia. Además, según datos del informe BBVA Research ‘Diversidad de género y formación’, el número de mujeres ocupadas en España ha retrocedido más que el de hombres entre octubre de 2019 y junio de 2020. Un dato al que se añade que, según la misma fuente, la recuperación del empleo en el tercer trimestre de 2020 fue ligeramente mayor entre ellos, ampliando más si cabe la brecha de género.

Cultura contra la violencia machista

En este preocupante contexto, la Diputación de Pontevedra ha puesto en marcha de nuevo el programa Mujeres en acción. Violencia zero, un proyecto de acción artística que, desde 2015, emplea el espacio público para reivindicar la igualdad de género, concienciar a la población sobre la violencia machista y, especialmente, para unir fuerzas para luchar contra esta lacra. Esta última edición lleva el lema “Frente al patriarcado, artistas que mueven, remueven y conmueven. ¡Muévete con ellas contra la violencia machista!”.

Además, el programa quiere mantener el compromiso con las mujeres artistas que tantos problemas han sufrido durante la pandemia. Ya desde el inicio de la crisis sanitaria, asociaciones como Mujeres en las Artes Audiovisuales (MAV) alertaban de las importantes pérdidas económicas sufridas por las creadoras, especialmente aquellas que eran y son autónomas. Por ello, desde a organización han entendido que mantener la agenda del programa era también una forma de poner la agenda feminista en el foco. Para ella, el programa se volvió flexible para así poder acompañar a las artistas, pero también a las mujeres, en la lucha por la igualdad.

Mujeres en acción. Violencia zero lucha contra la violencia machista a través de numerosas expresiones artísticas como performance, poesía, danza, música, teatro y graffiti que buscan y pretenden provocar una reacción social en el público y aúnar así las voluntades para detener un problema que solo puede solucionarse con la unión de la sociedad en su conjunto.

25 actuaciones nuevas en 2021

Para ello, se contará con 25 nuevas actuaciones en 25 municipios de la provincia como Beatriz Serén, que actuará en enero en Silleda; Atenea García que llevará su espectáculo, también en enero, a Forcarei, y otros nombres como Cris Iglesias, Esperanza Mara, Mónica Cofiño, Julia Mariscal, Pilar V. de Foronda, Rakele Cavallo, María José Pulido, Iria Vázquez, Elisa Capdevila, Dúo Amazonas o Esther Latorre entre otras.

Igualmente, continuarán muchas de las actividades que ya se encontraban en el programa antes de la llegada de la pandemia donde destacará de nuevo, como no puede ser de otra manera, el talento de un buen número de mujeres artistas, actrices, bailarinas, muralistas, músicas o poetas que podrán encontrar de nuevo su espacio en este proyecto. También volverán los talleres que se desarrollarán sobre algunas de las acciones y volverá a haber espacios públicos dedicados a la creación contemporánea con el objetivo de provocar, agitar y mover conciencias.

Eso sí, esta nueva edición de Mujeres en acción. Violencia zero tiene una importante novedad ya que se invita al sector cultural a reflexionar a través de unas jornadas participativas en la Escuela de Igualdad María Vinyals. En ellas, además, se contarán con importantes figuras de relevancia internacional en el arte de la acción que compartirán sus consideraciones al respecto en unas jornadas que se pretende sean participativas y constructivas.