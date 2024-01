La Generalitat llança una nova campanya per fomentar el reciclatge

El Govern ha posat en marxa una campanya per fomentar el reciclatge de residus. Es diu Reci-CLAR!, i té com a objectiu incrementar la recollida selectiva a tot Catalunya. Fa dos anys, la taxa de recollida selectiva a Catalunya era del 45%, una xifra que s'ha anat incrementant amb els anys, de fet, fa deu anys, era del 37%. Ara bé, encara està lluny dels objectius que marca la Comissió Europea, que vol que l'any que ve ja es recicli el 55% dels residus; un 60% el 2030 i un 65% el 2035.

Amb aquesta campanya, la Generalitat també vol posar l'accent en la prevenció, evitant que es generin tants residus —el 2022 es van generar gairebé quatre milions de tones de residus municipals—, i en la reutilització, allargant-ne la vida útil. L'Agència de Residus de Catalunya també vol que se separin millor els residus, per facilitar-ne el reciclatge, tot i que admet que hi ha una sensibilització notable dels ciutadans en aquest aspecte. La intenció de tot plegat és reduir els nivells de CO2 que van a parar a l'atmosfera i lluitar contra el canvi climàtic.

Igualment, des del Govern, recorden que els residus es poden separar de la següent manera, en funció del color del contenidor: envasos de paper i cartró al blau, envasos lleugers —plàstics, d’alumini, etc.— al groc, matèria orgànica —restes de menjar i vegetals— al marró, envasos de vidre —ampolles, flascons de perfum, etc.— al verd i rebuig —tot aquell residu que no pot ser separat en qualsevol de les altres fraccions— al gris.

Sistema porta a porta

Des de fa uns anys, l'Agència de Residus de Catalunya ha impulsat el sistema de recollida selectiva porta a porta. Amb aquest sistema, els residus es recullen directament als domicilis dels ciutadans, en funció del dia de la setmana. Això obliga els ciutadans a fer una separació responsable dels residus i és un sistema que funciona. De fet, els municipis que tenen aquest sistema arriben a unes taxes de recollida selectiva del 60 i el 85% sobre els residus generats, superant, en alguns casos, el 90%. Els resultats, a més, s’assoleixen en poques setmanes. Cal tenir en compte que es partia d’indicadors inferiors al 30% de recollida selectiva.

El cost de la recollida porta a porta és igual o una mica superior —fins al 20%— al de la recollida selectiva amb contenidors. Ara bé, es compensa amb una reducció de l’impost que paga el municipi per cada tona de fracció resta que es destina al dipòsit controlat.

Ara mateix, a Catalunya hi ha 314 municipis amb el model de residus porta a porta. D’aquests, 284 tenen implantat el sistema que inclou totes les fraccions. Els propers anys, 150 municipis més incorporaran aquest model. Això vol dir que s'arribarà a la meitat dels municipis catalans. L'altre sistema innovador són els contenidors tancats o intel·ligents, que s'obren mitjançant un sistema tecnològic, habitualment, una targeta identificativa. Això permet identificar qui llença els residus correctament i qui no i amb quina freqüència ho fa.

Recomanacions

Des de la Generalitat, recorden que la millor manera de lluitar contra el canvi climàtic és reduir la quantitat de residus que es generen o, cosa que és el mateix, canviar els nostres hàbits de consum i afavorir l'economia circular. Per això, recomanen, per exemple, comprar envasos grans o familiars en comptes de petits o individuals, fer servir productes reutilitzables i apostar pels aliments frescos i a granel, en comptes d’envasats. També allargar la vida útil d'allò que consumim, com, per exemple, la roba o els telèfons mòbils.

Actualment, els residus que més es reutilitzen són: les joguines, el material de nadó i el material esportiu, seguit dels aparells elèctrics i electrònics, els llibres i els mobles.