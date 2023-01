El pla d’alimentació sostenible i saludable de l’AMB que subvenciona activitats alimentàries municipals

Cada vegada hi ha més consens global sobre la necessitat de poder avançar cap a sistemes alimentaris que contribueixin a la resiliència i sostenibilitat de les societats, economies i territoris, i que alhora permetin garantir l’accés de totes les persones a una alimentació saludable. El 25% de les morts al món s’atribueixen a dietes inadequades, prop del 40% dels adults tenen sobrepès o obesitat, i aquests factors suposen uns volums de despesa importants per als sistemes sanitaris. Igualment, determinades pràctiques agroindustrials es relacionen amb l’aparició de noves malalties infeccioses.

Un Pla amb 32 accions

L'AMB s’ha proposat conscienciar la ciutadania sobre la importància d'una dieta equilibrada, saludable i sostenible, que a més sigui econòmicament accessible per a tothom. En aquest sentit, es mostra a favor i al servei del reforç de les polítiques alimentàries, que han de permetre a tothom accedir a una alimentació saludable. Per a Salvador Milà, director de les àrees de Planificació Estratègica i Presidència de la AMB, “la societat ha pres consciència que l’alimentació té a veure amb la salut de les persones”.

D’aquesta manera, arran de la celebració de Barcelona, Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 es va dur a terme el Pla d’acció per a l’alimentació sostenible 2020 – 2023, una eina que identifica, ordena i sistematitza les principals accions amb incidència en el sistema alimentari i planteja accions que permetin incidir en els diferents elements del sistema alimentari metropolità.

L’objectiu, segons Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB, és “articular polítiques públiques sobre l’alimentació on es pugui garantir que la població s’alimenti d’una manera saludable, que sigui sostenible i alhora justa”.

El Pla identifica 32 accions, recollides en set eixos d'actuació: una governança transversal i multiescala de les polítiques públiques alimentàries; el coneixement, comunicació i estratègies a mitjà i llarg termini per a l'alimentació sostenible; la ordenació territorial, planejament urbanístic i infraestructures alineades amb la rellevància del sistema alimentari, la incentivació de la producció alimentària sostenible; la facilitació de la distribució i comercialització d'aliments de proximitat, ecològics i/o de circuit curt, així com limitació del malbaratament i les pèrdues; la promoció de dietes saludables i sostenibles, accessibles per a tota la ciutadania; i el desenvolupament d'un programa d'activitats vinculat a la capitalitat mundial de l'alimentació sostenible.

350.000 euros per activitats municipals

Per altra banda, en un context de creixents tensions en mercats alimentaris globals, relacionades amb la guerra a Europa, l’increment de preu dels factors de producció i la conseqüent escalada de preus, entre d’altres aspectes, l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB s’ha proposat promoure la sostenibilitat integral —econòmica, ecològica, social i cultural— dels sistemes alimentaris locals i la transició cap a sistemes alimentaris sostenibles.

D’aquesta manera, atorga subvencions d’un total de 350.000 euros per al 2022-2023 als municipis metropolitans per al foment d’activitats econòmiques vinculades amb l’alimentació sostenible que permetran fomentar el creixement econòmic sostenible, la producció i l’ocupació relacionada amb aquest tipus d’alimentació. Els objectius principals d’aquestes subvencions són:

Impulsar i/o consolidar projectes en l’àmbit de les polítiques alimentàries des de la perspectiva econòmica, social i ambiental.

Afavorir les polítiques de desenvolupament local que incideixin en el reforç i foment de les activitats de producció, distribució, transformació i consum de productes agroalimentaris de proximitat, sostenibles i/o agroecològics, així com de les activitats de reaprofitament, economia circular i reducció del malbaratament alimentaris.

Promoure la venda directa, els circuits curts de comercialització, la creació de noves infraestructures, la incorporació de nous professionals, la recuperació de terres en desús i noves iniciatives que afavoreixin el sector agroalimentari sostenible.

Projecte europeu Foodclic

Així mateix, l’AMB participa en el projecte europeu FOODCLIC, orientat a la recerca aplicada per tal d’identificar, capacitar i enfortir les xarxes d’actors que poden afavorir les polítiques alimentàries locals i regionals. Aquest projecte planteja, fins febrer de 2027, una cooperació entre diversos agents europeus públics, científics i del sector privat per tal de facilitar que les polítiques públiques alimentàries locals tinguin plantejaments més integrats, incorporin aspectes de sostenibilitat i estableixin connexions entre el mon rural i l’urbà.

Junt amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona participen set altres regions europees: la Regió de Berlin, l’Àrea metropolitana de Lisboa, l’Àrea Metropolitana d’Amsterdam, la regió de Budapest, junt amb d’altres més petites com son l’Àrea Metropolitana de Brasov a Romania, la Regió d’Aarhus a Dinamarca, o la Plana de Lucca a Italià.

El pressupost compta amb finançament integral de la UE i te un cost total de 11.182.035 euros, dels quals 739.125 euros corresponent a l’AMB per tot el període de durada del projecte.

Dos elements clau

El Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat representen dos elements clau en la organització alimentària de la metròpolis de Barcelona. Pel que fa a Collserola, el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) reconeix i identifica unes àrees prioritàries per a l’agricultura i la ramaderia.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha començat a impulsar una sèrie de projectes que es tradueixen en dinamització, assessoraments, subvencions i facilitats als pagesos i ramaders del Parc i que compta amb una dotació de gairebé 200.000 euros anuals.