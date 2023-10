La soledad de los mayores: un problema que afecta a casi tres millones de personas en España

El aumento de la esperanza de vida, las nuevas formas de convivencia familiar y una organización diferente del uso del tiempo, plantean una realidad social cada vez más compleja y que propicia la aparición de nuevos retos. Entre estos se encuentra la soledad, que se estima que afecta a cerca de tres millones de personas mayores en España. En el conjunto del estado, la franja de población mayor de 65 años representa el 19,6 % del total —9.310.828 personas—.

Según los datos de proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2035 podría haber más de 12,8 millones de personas mayores; es decir, conformarían el 26,5 % del total de una población que superaría los 48 millones de habitantes. Durante los próximos años, y especialmente a partir de 2030, muy probablemente se registrarán los mayores incrementos con la llegada a la vejez de aquellos nacidos durante el baby boom.

Es en este contexto que el programa de Personas Mayores de la Fundación “la Caixa”, con más de cien años de historia, toma especial relevancia ya que tiene como objetivo abordar los nuevos desafíos que se presentan en la vejez. Por esta razón, y teniendo en cuenta sobre todo el aumento de casos de personas en situación de soledad, en 2014, junto con distintas entidades y administraciones, la Fundación “la Caixa” puso en marcha el programa Siempre Acompañados, que desde principios de este año ha atendido a más de 2.000 personas.

Empoderamiento

Este programa pretende empoderar a las personas mayores en situación de soledad poniéndolas en el centro, como sujetos activos de su proceso de envejecimiento, y acompañándolas en la búsqueda de una vida plena mediante el fomento de sus relaciones de bienestar y apoyo. Asimismo, el programa busca la implicación de la ciudadanía y el entorno comunitario para construir alianzas y poder trabajar en red. Todo ello con el fin de sensibilizar a la ciudadanía y minimizar las situaciones de soledad de las personas mayores.

Este es, por ejemplo, el caso de Pablo (73 años), que reconoce haberse sentido “invisible para los demás”. “La soledad te ataca en distintos aspectos, distintos ámbitos, te inmoviliza un poco”, describe. Tanto es así que “estaba abandonado físicamente, no me daba ganas de limpiar la casa”. Ante esta situación recuerda que “vi que el futuro no iba a ser como yo había pensado”. Fue así como tomó la decisión de visitar a la asistenta social, que le inscribió en Siempre Acompañados. Pablo explica que la experiencia ha supuesto un revulsivo en su vida: “estoy diferente, no estoy como el primer día, que estaba encerrado en casa. Salgo, hago las compras, voy a la biblioteca, leo algún libro”.

De hecho, los profesionales de la salud indican que hacer frente a la soledad y mejorar las relaciones sociales aporta grandes beneficios: el aumento de la adaptación psicológica frente a las situaciones de pérdida, enfermedad o estrés crónico —como el cuidado—; la mejora de la salud, del estado emocional y de la esperanza de vida; el incremento de la calidad de vida, y la disminución de las probabilidades de enfermar y padecer demencia. Asimismo, el programa ha constatado que fomentar las relaciones sociales facilita llevar una vida plena, con sentido y significado.

En la actualidad, Siempre Acompañados está presente en 13 territorios de España: Jerez, Murcia, Pamplona, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Sabadell, Terrassa, Tortosa, Girona, Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet y Lleida. También ha aterrizado en Lisboa y Oporto. Este año, el programa se ha desarrollado gracias a la implicación de 426 entidades sociales, 573 profesionales y 304 voluntarios.

Sensibilización social

Con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre el fenómeno de la soledad se ha puesto en marcha la acción La soledad no se ve, se siente, que a través de mensajes e imágenes situadas en distintos puntos de las ciudades en las que se despliega el proyecto visibiliza el sentimiento de aislamiento que viven millones de personas mayores en sus hogares.

Por otra parte, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebró el pasado 1 de octubre, se programaron distintas acciones de sensibilización que dan valor a la importancia de las relaciones sociales y presentan la soledad como un reto de nuestra sociedad en una doble vertiente: puede afectar a todos, con independencia de la edad, y a la vez, cada uno puede aportar su granito de arena para mejorar la vida de las personas de su entorno que sienten soledad.

Estas actividades son una muestra de las distintas actuaciones que se impulsan durante el año para sensibilizar, detectar a personas en soledad y tejer esta red de apoyo y de relaciones, contando siempre con el tejido asociativo y las instituciones locales. Por ejemplo, este verano se han impulsado acciones dirigidas a las personas mayores que se quedaban solas durante las vacaciones.

Por último, el programa Siempre Acompañados ha lanzado 12 conversaciones en formato audio con gerontólogos y psicólogos expertos que abordan desde distintas perspectivas las claves para comprender la soledad poniendo el acento en la prevención y en las herramientas para el empoderamiento.