La bahía de Ha-Long en crucero, la perla de Vietnam

Cuenta la leyenda que una familia de dragones ayudó a los vietnamitas a defenderse de los enemigos que llegaban desde el norte. Para acabar con ellos los dragones escupieron sobre las aguas joyas y jade que posteriormente se convirtieron en hermosas islas llenas de vegetación. Sea verdad, o simplemente estemos ante el fruto de un mero proceso geológico, la realidad es que la bahía de Ha-Long es desde hace mucho el principal atractivo turístico de Vietnam.

Ha-Long, que significa “donde se sumerge el dragón” en vietnamita, se encuentra en la costa norte del país, en el golfo de Tonkín y no muy lejos de China. Se compone por más de 3.000 islas de origen cárstico, cubiertas de vegetación tropical y bañadas por aguas de color turquesa. La postal parece idílica… y lo es. Estamos ante una de las siete maravillas naturales del mundo, una lista donde comparte prestigio con las cataratas de Iguazú entre otras, y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994.

La belleza de Ha-Long bien justifica su fama y por eso su visita no debería faltar en toda buena ruta que recorra Vietnam.

Los cruceros de una o dos noches son la mejor manera de conocer la bahía de Ha-Long.

Cruceros, la mejor manera de conocer Ha-Long

Sin duda, para conocer una bahía repleta de espectaculares islas e islotes no hay mejor manera que navegar por sus aguas. Los cruceros en Ha-Long se han popularizado tanto que empiezan a perturbar el encanto natural de la zona, así que no esperes tener un encuentro a solas con el paraíso, sino que es recomendable mentalizarse para compartirlo con muchas otras personas más.

Hay cruceros de diversos tipos, en barcos de diseño clásico o moderno, que normalmente ofrecen trayectos de una o dos noches e incluyen el traslado desde Hanói, a 150 km y unas cuatro horas de trayecto. Además de navegar y dormir en plena bahía ofrecen diversas actividades que suelen a ocupar todas las horas del día. Excursiones en kayak, clases de cocina, playas, clases de Tai Chi, pesca, visitas a islas, visitas a cuevas, etc. Y todo está incluido, por lo que no pagas solo el alojamiento, sino todo un pack completo. Casi todos los cruceros ofrecen el mismo tipo de actividades, la duración del mismo será la que marque la cantidad de cosas que podrás disfrutar.

Si buscas una zona más tranquila donde no se concentren tantos cruceros como en Ha-Long te recomendamos que valores la posibilidad de la bahía de Lan-Ha. De la misma belleza pero mucho menos visitada, esta zona también acoge unos cuantos cruceros que huyen de las masificaciones de Ha-Long. Aunque no tenga el renombre y la fama de su hermana mayor quizá sea una buena opción si buscas una alternativa menos concurrida.

Entre las actividades que realizan los cruceros se encuentran las visitas a islas y cuevas cársticas.

¡Cuidado! Timos y estafas en Ha-Long

Ser el destino preferido por los turistas hace que los cruceros por Ha-Long muevan grandes cantidades de dinero, y donde hay dinero siempre existe la tentación de sacar algún beneficio extra. Puede que vivas una bonita experiencia surcando Ha-Long, por supuesto, pero también te puede salir el tiro por la culata. Los timos cuando se contrata uno de estos cruceros son muy comunes, Hanói está plagado de agencias de viaje que ofrecen infinidad de ofertas anunciando precios increíbles para navegar en Ha-Long. Pero cuidado, aunque te enseñen bonitos folletos de barcos espectaculares las probabilidades de que te den gato por libre son altas, y una vez en Ha-Long ya no hay vuelta atrás.

Si contratas una ganga y crees que nadie regatea como tú porque has conseguido un crucero de dos noches por 50€… algo falla. Barcos de lujo que se convierten en mugrientos agujeros de dudosa seguridad, cruceros de dos noches que pasan a ser de una en barco y otra en hotel, actividades que no existen, condiciones que no se cumplen, responsables que no aparecen… En definitiva, una ristra de calamidades que arruinan tu viaje de principio a fin y contra las que es difícil luchar, hasta la policía se encoge de hombros porque las estafas son su pan de cada día. Por tanto, no contrates un crucero a la ligera.

Las actividades llenan la agenda del día a bordo del crucero, desde paseos en kayak hasta cursos de cocina.

Cómo contratar un buen crucero en Ha-Long

Visto lo visto, como ves no es nada recomendable contratar un crucero para visitar Ha-Long sin antes pensárselo dos veces. Para empezar, huye de las agencias de viajes que ofrecen cruceros a precios difíciles de creer, incluso si te hacen creer que el precio es mérito tuyo por tener el don del regateo. Los precios de los cruceros “de confianza” no suelen bajar de 100€ y de ahí hasta donde quieras pagar. Huye también de los cruceros que te ofrecerán en tu alojamiento sin antes contrastar la información, los precios especiales para huéspedes son otro gancho común.

Para encontrar un buen crucero no te queda otra que hacer un pequeño trabajo de investigación. Recurre a internet y busca experiencias de otros viajeros, opiniones de clientes y comentarios de quienes ya hayan navegado por Ha-Long. Tripadvisor puede ser una buena fuente de información, así como en las guías de viajes de cierta reputación. No contrates un crucero en Ha-Long sin antes haber buscado información sobre él, y si ves que no encuentras referencias desconfía de él, será mala señal también. Los cruceros de calidad realmente se esfuerzan por contentar a sus clientes pues saben que de su satisfacción depende su futuro. Así que ni lo dudes, antes de contratar nada, busca, compara y asegúrate una experiencia inolvidable para recordar entre risas... y no entre lamentos.