En España hay 26 cementerios con espacio islámico y no tiene explicación que Badajoz no, protesta el PSOE local

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, ha recomendado al delegado autonómico de la Comisión Islámica en Extremadura, Adel Najjar, que acuda al Defensor del Pueblo y por la vía judicial si el Ayuntamiento de Badajoz continúa negándose a facilitar un espacio para los enterramientos musulmanes.



Cabezas cree que Najjar debe mantener las reuniones con el equipo de gobierno local, a ser posible "no con el alcalde, Francisco Javier Fragoso", y le ha recordado que también existe la mediación del Defensor del Pueblo.



"Finalmente, si considera que no se están respetando sus derechos, que vaya a los juzgados y reclame su espacio en el cementerio".



Cabezas ha dicho que no esperaba "otra cosa que nuevas excusas" por parte del tripartito PP-Cs-Vox en este tema, pues ni antes del protocolo firmado entre el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Comisión Islámica ni ahora con él "se ha buscado una solución".



En su opinión, el PP "siempre se ha negado" a ceder este espacio y no ha dado ninguna facilidad, al poner "excusas y largas, sin ningún respeto, con muchos tópicos y a través de pocos argumentos sólidos".

Badajoz, caso aparte

Cabezas se ha preguntado por qué existen 26 cementerios municipales con enterramientos islámicos en España y en Badajoz se impide.



"Hay que ser muy cateto o muy xenófobo", ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, que también se ha referido a los fondos europeos "EDUSI", donde considera que el PP "hace y deshace en solitario", por lo que la Mesa de Control y Seguimiento es poco eficiente.



Ricardo Cabezas ha afirmado que las formaciones llegan a esta mesa de trabajo "con los hechos consumados por parte del PP" y, por tanto, más que una comisión parece "una rueda de prensa del equipo de gobierno local".



Para Cabezas es una "irresponsabilidad" de Fragoso que "un proyecto que empezó siendo compartido por todo el arco ideológico municipal se haya convertido en una iniciativa que deciden unos pocos".