Unidas por Extremadura: la división de la izquierda llama al absentismo

La portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, ha advertido de que "la división de los partidos de izquierda llama al absentismo y a la desmovilización", por lo que ha calificado de "error" la salida de los diputados murcianos de Podemos para integrarse en Más País.



"Es legítimo lo que han hecho, pero creo que es un error; la noticia me sorprende y me entristece personalmente", ha manifestado De Miguel durante una rueda de prensa ofrecida en Mérida al ser preguntada por la decisión adoptada por los diputados Oscar Urralburu y María Giménez Casalduero.



En su opinión, es momento, "ahora más que nunca, de abandonar los intereses partidistas y centrarnos en los intereses de la gente". "La división es un error tremendo", ha agregado.



"Lo que debemos demostrar ahora es la unión de las fuerzas políticas frente al bipartidismo, pues en estas elecciones nos jugamos mucho", entre otras cosas, según ha apuntado, el que en la próxima recesión económica "los recortes se hagan por arriba y no por abajo".



Preguntada por la confluencia con Equo en Extremadura, De Miguel ha asegurado que, "pase lo que pase a nivel estatal, la confluencia en Extremadura "sigue por el buen camino, seguimos unidos en la diversidad".