Reclaman judicialmente a Cáceres el pago de 25.000 euros por el festejo taurino de 2018

La empresa Socar de Toros, encargada de organizar el festejo taurino de la Feria de San Fernando de 2018, y por el cual el Ayuntamiento suscribió un convenio con Liberbank por una cantidad de 25.000 euros que tuvo que ser devuelta, ha reclamado judicialmente el cobro de esa ayuda.

Así lo ha desvelado el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que señala que el anterior gobierno local de Elena Nevado aludió el pasado diciembre a un "problema administrativo" para argumentar el motivo de la devolución de los 25.000 euros del convenio para sufragar el coste de la corrida. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento no puede dar subvenciones a festejos taurinos por una decisión plenaria apoyada por PSOE, Ciudadanos y CCTú-Podemos en la anterior legislatura.



De hecho, CCTú puso en conocimiento de la Fiscalía provincial -que finalmente no apreció indicios de delito prevaricación administrativa en la subvención- el caso de la financiación de los toros a la citada empresa.



Así, el Consistorio devolvió en diciembre los 25.000 euros del convenio a Liberbank, a tenor de los informes técnicos que ponían reparos al pago directo a la empresa Socar de Toros, que organizó la corrida del 2 de junio de 2018 y que todavía no ha cobrado.



Según manifestó entonces el Ejecutivo de Elena Nevado, sería la propia entidad financiera la que debería, finalmente, hacer el pago directo a la empresa, una opción que se recogía expresamente en el convenio suscrito.



La ex alcaldesa, que señaló que el viceinterventor validó el proceso sin reparos, añadió además que se entendía que era una subvención, no un patrocinio, por lo que se pedía que se ingresaran los 25.000 euros en la cuenta del Ayuntamiento, informa la Agencia Efe.



Salaya ha señalado este lunes que "por la chapuza que se hizo en su momento, es posible que el Ayuntamiento tenga que acabar abonando directamente a la empresa concesionaria los 25.000 euros".