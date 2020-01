El concejal Vélez manda a un operario de la basura abrir una bolsa para ver quién la tira en la calle

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha tachado a Partido Popular y Ciudadanos de "peleles" por "consentir los desvaríos" del concejal de Vox, Alejandro Vélez, y permitir que este último "mande escarbar en la basura para multar".

Y es que se ha sabido, mediante una información en El Periódico Extremadura que Vélez, junto a dos policías locales y un operario de la empresa concesionaria FCC, ha presenciado la apertura de bolsas de basura en una calle de Badajoz, depositadas en el suelo, para encontrar algún documento de quién las ha dejado ahí tiradas fuera del contenedor.

El propio Vélez lo ha difundido en su cuenta de Twitter

En nota de prensa, los socialistas pacenses critican que al concejal de Vox "no le importa servirse de la Policía Local para sus caprichos", cuando "ese no es el trabajo de los agentes" ni "tampoco utilizar a obreros de FCC, para que remuevan y hurguen en el interior de bolsas de basura" dado que "ese tampoco es su trabajo".

“Está fuera de toda duda que el concejal neofascista se extralimita en sus funciones buscando conseguir propaganda vulgar y chabacana".

PSOE lamenta la "facilidad para el contorsionismo y las tragaderas de PP y Cs para dejar pasar medidas rocambolescas y carentes de todo sentido común".

La Policía

El Grupo Socialista también ha tildado de "evidente" que, para el concejal aún de de Vox, la Policía Local "no ha hecho bien su trabajo", puesto que "no ha multado lo suficiente como para que la gente no deje basura a deshoras en la calle", y ello "tal vez" se haya debido a la tradicional insuficiente plantilla policial.

Un aspecto este último que "le da igual" al concejal de Vox que, para el PSOE, "ahora ha exigido que le acompañen dos agentes para ver husmear en la basura a un obrero de FCC que manosea los restos y fluidos del vecindario, ante la atenta mirada en plan señorito del edil ultra".

"Esta imagen nos retrotrae a otra época. La desvergüenza es cosa del edil ultra, pero la vergüenza ajena es nuestra", añaden los socialistas, que han pedido a la Policía Local que "no sean comparsa de las tonterías del concejal de Vox y se nieguen a darle cuartelillo".