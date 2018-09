Los Coronas y el regreso de Los Elegantes, en el Festival Europa Sur de Cáceres

Los Coronas y el regreso de Los Elegantes, banda clave en los años de la Movida Madrileña, encabezan el cartel del Festival Europa Sur, que también incluye a The Refrescos y Lobos Negros y grupos de Portugal (Moonshiners, Lur Lur) en una edición que se celebrará este fin de semana en la Plaza de Santa María de Cáceres.

Este festival hispano luso volverá a concentrar a 200 scooters llegadas de ambos países en la capital cacereña, en un rally scooterista el sábado, que les llevará a realizar la ruta de "Juego de tronos", desde la capital cacereña hasta la Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres, con parada en el Museo Vostell y el Monumento Natural Los Barruecos.



Los conciertos serán gratuitos, y la organización, la asociación Bon Vivant, espera congregar a 5.000 personas en la Plaza de Santa María a lo largo del festival, que comenzará el viernes con el grupo lisboeta The Manchesters.



Les seguirán la banda de Talavera de la Reina Lobos Negros, que debutaron hace 30 años en el Rock-Ola, templo de la Movida Madrileña, y la popular banda madrileña de rock, pop y ska The Refrescos, que convirtieron en un himno su tema "Aquí no hay playa" a finales de los 80.



El grupo de rock de Lisboa Lur Lur será el encargado de abrir los conciertos del sábado a las 14:30 horas y a esa misma hora, también en Santa María, se celebrará una caldereta solidaria, que aportará la dimensión social al festival y cuya recaudación se destinará a las asociaciones Divertea (colectivo de familiares con hijos autistas) y la Asociación Extremeña de Esclerosis Múltiple (EMEx).



Además, desde el viernes se instalará un mercadillo pop en el entorno de Santa María, que incluirá "food trucks".

Sábado

La noche del sábado actuarán, por este orden, los donostiarras Ghost Number & His Tipsy Gypsies, el grupo de rock de Aveiro Moonshiners, Los Coronas y Los Elegantes.



Emilio J. López, el que fuera líder de Los Elegantes, será el encargado de resucitar esta banda y de poner el cierre al festival con los sonidos mod herederos de la "movida".



Antes, el eclecticismo de Los Coronas tomarán el escenario con su mezcla de ritmos balcánicos, rock y rithm and blues de los sesenta e incluso con temas que entroncan con el "spaghetti western" y se alían con la música disco.



La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha presentado esta edición, en la sala de prensa del Ayuntamiento y ha destacado su carácter transfronterizo que "fusiona las escenas musicales de España y Portugal".



El vicepresidente de la Diputación de Cáceres, Fernando Grande Cano; y José Luis Hernández, representante Vespasa, la asociación que organiza el rally de scooters, han desgranado el programa del festival, acompañados de representantes de EMEx y Divertea.



Se trata de un festival que nació en 2010 como un punto de encuentro musical entre grupos de España y Portugal y que mantiene su formato de conciertos gratuitos en Santa María después de probar otros escenarios, como la Plaza de las Veletas donde actuaron Juan Perro y Luis Eduardo Aute en 2015.



El año pasado La Frontera, Los Trogloditas (sin Loquillo), Costas (ex líder de Siniestro Total y Aerolíneas Federales) y los portugueses The Peorth encabezaron el cartel de este festival que cuenta con 15.000 euros de presupuesto.



Europa Sur mantendrá su edición en Trujillo, que se celebrará durante la Feria Internacional del Queso