Womad Cáceres, un festival donde la música no precisa de pasaportes ni visado

La cultura y la música no necesitan pasaportes para viajar, ni visados para entrar ni sellos para quedarse. Así se entiende el Festival WOMAD Cáceres, que abre sus puertas a ritmos y acordes muy diversos. Alrededor de 160.000 personas disfrutarán de las músicas del mundo que trae cada primavera este certamen.

El cartel incluye dance-punk neyorkino, sonidos del pacífico colombiano, el compromiso social de varios artistas africanos -alguno en lengua setsuana- y ritmos de Namibia y Siria, entre otros toques.

Hasta este domingo 32 artistas de 11 países mostrarán sus creaciones musicales en varios puntos de la ciudad extremeña, como la histórica plaza de San Jorge, para crear un único espacio multicultural, el de la música.

Los ritmos africanos vuelven a cobrar protagonismo en esta nueva edición de WOMAD Cáceres, gracias a la presencia, entre otros, de los Hermanos Thioune (Senegal), que han sido los encargados de dar esta tarde el pistoletazo de salida al festival con un pequeño concierto en el ambigú del Gran Teatro cacereño.

En un acto sencillo, estos senegaleses, que curiosamente crearon el grupo en Las Palmas de Gran Canarias, han ofrecido un pequeño aperitivo de la danzas y percusiones africanas que impartirán en los talleres que se desarrollarán en la plaza de San Jorge.

Músicas del mundo y mucho color en el festival / WOMAD CÁCERES

"Este es un festival que se va transformando poco a poco... y que ya alcanza, con actividades paralelas, la literatura, pero que también llega a más gente de muy diversas edades", ha explicado la directora de Womad, Dania Dévora. Satisfecha con el cartel de esta edición, Dévora ha remarcado que este año el escenario de San Jorge tendrá "techo" por primera vez, lo que evitará que los artistas puedan estar a merced de la climatología.

El festival mantiene la jornada extra de conciertos que ya inició el año pasado, con actuaciones desde esta noche en el escenario principal de la Plaza Mayor, el cual pisarán Milo Ke Mandarini (Extremadura), Lino Suricato (Extremadura), The Gramophone Allstars Band (España) y The Ska Vengers (India). El grupo hindú cerró la jornada del viernes con un concierto en el que darán rienda suelta a una amalgama de estilos tan distintos como el ska, el dub, el punk, el jazz y el rap.

La mirada hacia el continente africano tomará protagonismo también con Elemotho Gaalelekwe, Orchestra Baobab y Oumou Sangaré. Del otro lado del Atlántico, actuarán los estadounidenses !!! (chk chk chk) y Red Baraat. La reivindicación y el compromiso social llegarán al festival de la mano del artista sirio Omar Souleyman, cuyas dos actuaciones contarán con la lectura de manifiestos por parte de la Plataforma de Refugiados de Cáceres. Souleyman y Orchestra Baobab serán los encargados de poner el broche al escenario del WOMAD en la noche del sábado.

También iluminan el escenario los colombianos Canalón de Timbiquí y el dúo mexicano Sotomayor. Dot to Dot, MounQup y Sand Palace Arts serán, junto a los españoles Montefusco, Papaya, Soleá Morente y The Gramophone, los representantes europeos. La ausencia de estos continentes musicales estará marcada por los países del Este, que no tendrán presencia este año en el cartel.

Plaza Mayor de Cáceres durante el concierto inaugural del XXVII WOMAD EFE/ Esteban Martinena Guerrero

Por otro lado, los artesanos -se esperan casi 300- ya han ocupado sus espacios en el Paseo de Cánovas, dando a la ciudad el color y el ambiente especial que inunda todos los meses de mayo la ciudad cacereña desde hace 27 años. Asimismo, una treintena de artesanos y restauradores participan en el Mercado Global y Comidas del Mundo, ya instalado en Santa María, San Mateo y Las Veletas, donde ofrecerán a los espectadores atractivas y sabrosas propuestas de diversos lugares del planeta.

La Filmoteca de Extremadura y Casa África (instituciones colaboradoras de WOMAD Cáceres) también se unen al festival para ofrecer un ciclo de cine centrado en la realidad del continente africano, con la proyección de tres documentales. Por último, el festival estrena este año una campaña y un protocolo para evitar y actuar en posibles casos de acoso y abusos sexuales. Bajo el lema "Respétame. Por unas fiestas libres de acoso", se ha instalado un punto de información y "un photocall" para visibilizar en imágenes, a través de redes sociales, este proyecto.