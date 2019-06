200 jornaleros se plantan en una finca de Badajoz para reclamar el salario mínimo

Más de 200 empleados de la finca hortofrutícola "La Adelantada", en Badajoz, se han concentrado desde el inicio de la jornada laboral de este viernes para reclamar a la empresa El Escobar que aplique la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en sus sueldos, y no recogerán la cosecha hasta que se llegue a un acuerdo.



Juan Durán, que ha ejercido de portavoz de los trabajadores, ha manifestado que esta acción se lleva a cabo por el incumplimiento de la empresa de la subida del SMI, que supone cobrar 46,34 euros brutos por jornal.



Esta cantidad fue acordada en el laudo arbitral alcanzado el pasado mes de mayo y que supuso desconvocar la huelga que planteaban los sindicatos si no se llegaba a un consenso.



"Esa cifra está fijada por la normativa y es de obligado cumplimiento, pero la empresa dice que no, ha afirmado”, por lo cual los trabajadores dejan de percibir 4,5 euros diarios en relación a lo estipulado.



Durán ha afirmado que los empleados realizan "grandes esfuerzos" para sacar adelante la producción y, sin embargo, no se respeta el acuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos, ni tampoco lo fijado por la normativa.

No trabajarán

La concentración, en plena campaña de la fruta, se lleva a cabo tanto por los empleados fijos como por los eventuales, o vinculados a otras formas de contratación, que realizan estas tareas de recolección.



Los trabajadores están decididos a no trabajar si no se les aplica la subida del SMI, y por ello comienzan ya a echar mano de los bocadillos o de la fruta traída desde sus casas, conscientes de que la situación puede ir "para largo".



"No tiene sentido que la empresa siga con la retahíla de que no pagará lo acordado y fijado por ley, y encima no viene nadie a explicarnos porqué", han afirmado algunos de los jornaleros.



"Si ahora se recoge la cosecha, luego no se podrá hacer ninguna fuerza, pagarán cuando quieran o cuando lo deseen", han advertido.



La explotación tiene plantaciones de albaricoque, nectarinas, paraguayos, ciruelas y perales, entre otras variedades, producción que puede perderse si no hay un entendimiento, como han expresado los empleados, quienes insisten en que "queremos trabajar, pero según las normas fijadas".