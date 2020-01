El dragado del Guadiana para combatir el nenúfar mexicano, la mejor solución para los técnicos

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha decidido apostar por el dragado del río como fórmula más eficaz para acabar con el problema de la proliferación del nenúfar mexicano en el Guadiana, aunque aún sin un horizonte temporal fijado.

Continuará con el segado con maquinaria para contener la plata invasora en el tramo del río en Badajoz hasta que sea posible acometer el dragado del Guadiana, iniciativa en la que se pretende implicar a todas las administraciones.

Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, quien señala que una vez decidida la mejor solución hay que poner en común esta idea con las distintas instituciones con responsabilidad.

De este modo se trabajará con el Ayuntamiento de Badajoz, al ubicarse esta problemática en el término urbano de la capital pacense, y con la Consejería de Medio Ambiente, debido a la protección medioambiental que tiene el entorno.

"Es una obra que debe contar con la colaboración de todos", ha incidido la delegada del Gobierno, quien ha reconocido que esos trabajos serán costosos y por tanto se abordarán reuniones y se buscará "la financiación para poder ejecutarlos".

García Seco explica que no se puede determinar por tanto cuándo podría realizarse la obra, por lo que de momento se trabajará como hasta ahora en la contención del nenúfar, es decir a través del segado con maquinaria.

En este sentido ha explicado que el nenúfar "no tiene nada que ver con el camalote", pues en este caso "los problemas no son tan graves, al no afectar a infraestructuras hidráulicas ni tener el peligro de que entre en otros tramos o en Portugal".

Por otro lado el presidente de la asociación Salvemos el Guadiana, Juan Fernando Delgado, valora que se pretenda llevar a cabo el dragado del río, aunque ha instado a que estos trabajos se realicen con urgencia, pues "el río no puede continuar así".