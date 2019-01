Primeros pasos para rescatar los restos de las víctimas del franquismo arrojadas a la mina "La Paloma" de Zarza la Mayor

La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, se ha reunido con la alcaldesa de Zarza la Mayor, Vanesa Montero, para dar los primeros pasos para la futura exhumación de restos humanos de la fosa común de la Guerra Civil ubicada en la mina "La Paloma" de esta localidad.



Alrededor de medio centenar de víctimas de 1936 estarían enterradas en este complejo minero, según el investigador de la Universidad de Extremadura Julián Chaves, quien también es presidente de la Comisión de Memoria Histórica de la institución provincial, presente en la reunión.



Se pretende seguir "la misma hoja de ruta que en la Mina Terría", de Valencia de Alcántara, "un trabajo modélico, como también este lo será", según ha dicho Chaves, quien no ha querido aventurarse a dar una fecha para la exhumación.

Complejo minero de fosforita

En la reunión se han puesto las bases para firmar un convenio y comenzar los trabajos en las tres minas de "La Paloma", el complejo minero de fosforita que data del siglo XIX, "de muchísima profundidad y en un terreno complicado, donde hay que ser cuidadoso, porque es blando y puede ceder", ha explicado el investigador.



El objetivo es dar con el medio centenar de personas asesinadas en 1936 por las tropas sublevadas, víctimas procedentes no solo de Zarza la Mayor, unas 17, sino de otras localidades cercanas, e incluso de la zona de Gata, informa la Agencia Efe.



"Lo que muchas familias esperan no es otra cosa que recuperar los restos de los suyos, y ahora ya me dicen que están esperanzados y ven una ventana en la que está entrando luz", ha dicho la alcaldesa de Zarza la Mayor.



Por su parte la presidenta de la institución provincial cacereña ha señalado que el Gobierno provincial "va a seguir hasta el último segundo de la legislatura luchando por la dignidad y alentando el trabajo para llevar a cabo la recuperación de los cuerpos de tantas víctimas asesinadas hace 80 años y que sus familiares esperan poder enterrar algún día".