Condenados a ocultar su orientación sexual o identidad de género para no perder el trabajo

Las discriminaciones en el ámbito laboral siguen afectado a las personas LGTBI. Algunas son rechazadas por el simple hecho de tener una expresión de género o una orientación sexual diferente, no normativa.

Son personas que pueden ser marginadas por su aspecto. A algunas de ellas se les ha negado un contrato de trabajo sin tener en cuenta su capacidad profesional.

Extremadura Entiende señala que el origen de la discriminación está, al igual que otros casos, en el hecho de salirse de unas normas hetero patriarcales y machistas. Son discriminaciones que provocan que hasta el 80 por ciento de las personas trans estén en paro.

Sisi Cáceres, presidenta de este colectivo LGTBI, explica que ha habido casos de personas transexuales que trabajaban como autónomas y que han perdido su clientela cuando han hecho su tránsito de cambio de género.

Señala a otras víctimas de la marginación laboral en Extremadura que no han logrado un empleo en una empresa de transformación agrícola porque en su DNI figuraba el sexo femenino, pero vestían con una expresión de género de hombre.

También habla de situaciones en las que una persona homosexual ha renunciado a su permiso retribuido por matrimonio para no desvelar que se ha casado con alguien de su mismo sexo.

¿Qué dice la Ley LGTBI extremeña?

La Ley LGTBI regional incluye la necesidad de incluir cláusulas en los convenios colectivos que eviten la discriminación, aunque se trata de situaciones silenciadas, para las que no hay información.

Desde Extremadura Entiende advierten de que son discriminaciones muy difíciles de demostrar porque son ilegales. "No pueden despedir o no contratar a alguien por el hecho de ser trans u homosexual, aunque es obvio que se pueden inventar cuarenta escusas y lo hacen".

Lamenta que en la mayoría de las empresas no se usa un lenguaje correcto, y cuando existe algún caso de homofobia, lesbofobia o transfobia no se sabe cómo actuar. Por tanto existe una completa falta de información que dificulta la ayuda a las víctimas.

Concentración en Madrid el pasado 25/03/2017 en el que las familias pedían una Ley estatal Chrysallis

Protocolo de actuación con CCOO

Días atrás Extremadura Entiende firmó un protocolo de colaboración con CCOO para visibilizar y sensibilizar sobre esta problemática en las empresas.

Para el colectivo LGTBI se hace más necesario que nunca que las empresas incluyan la diversidad sexual y la igualdad de género en los convenios colectivos tanto en el ámbito público como privado. Un proceso en el que se hace necesaria la sensibilización, tanto para los sindicatos como para las empresas y el conjunto de la clase trabajadora.

Ambas organizaciones coinciden en que no existen denuncias que visibilicen la discriminación homófoba en el ámbito laboral porque los afectados tienen miedo. No es que no se produzcan casos, sino que no se denuncian.

Personas arrastradas a la marginación

Una de las consecuencias de la discriminación laboral por LGTBI-fobia es la marginación y la exclusión social. Es algo que explica por qué la mayoría de las personas trans de más edad se han visto obligadas a dedicarse a la prostitución, o a actividades lúdicas y de entretenimiento.

“Afortunadamente hoy se trabaja de manera diferente con las nuevas familias de menores trans. Las y los jóvenes trans están incluidos en el sistema escolar o en los centros formación. Tenemos la esperanza de que en unos años las cifras de paro se reducirán”, señala la presidenta de Extremadura Entiende.

La secretaria regional de CCOO, Encarna Chacón, recuerda en este sentido que su sindicato ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque la asociación Hazte Oír envío cartas a centros educativos para, según Chacón, "impedir, de manera torticera, que el alumnado recibiera formación afectivo sexual", informa la Agencia Efe.

"Queremos ser una barrera de contención no sólo en el ámbito laboral, también social, para que estas cuestiones no se vuelvan a producir porque todavía existen muchos estereotipos y prejuicios frente a la diversidad sexual".