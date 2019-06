Crecen más un 8% las demandas por divorcios y bajan las separaciones consensuadas

El número de demandas de divorcios en la región ha aumentado un 8,3 % en el primer trimestre de este año en relación al mismo período del año anterior. Al mismo tiempo las separaciones consensuadas y no consensuadas disminuyeron un 25 %, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Extremadura tiene la tercera tasa más baja del país de disolución matrimonial con un 5,7, detalla en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX).

Los divorcios contenciosos se han incrementado un 13 % y las disoluciones matrimoniales con acuerdo por divorcio han crecido un 5,2 % respecto al mismo trimestre del año anterior.

Por provincias

De las 570 demandas de divorcios en las dos modalidades, 391 se presentaron en Badajoz y el resto, 179, en Cáceres.

Por su parte, las demandas de separación suman 36 en el primer trimestre del año, de las cuales 12 fueron consensuadas y 24 no consensuadas, lo que supone un incremento del 25 % en relación a los tres primeros meses de 2018.

De nuevo la provincia de Badajoz registra el mayor número de demandas de separación, con 29 de las 36 presentadas. Al igual que en el primer trimestre de 2018 en Extremadura no se tramitó ninguna demanda de nulidad.

En cuanto a las demandas de modificación de medidas -tanto matrimoniales como no matrimoniales-, se han presentado 61 demandas consensuadas, lo que supone un descenso del 6,2 %, mientras que no consensuadas fueron 214, un 15,1 % más. Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas (107) como no consensuadas (143) han disminuido en la región un 7 y un 3,4 %, respectivamente, precisa en la nota el TSJEX.

Datos nacionales

En España, el número de demandas de disolución matrimonial han subido una media del 1,2 % en el primer trimestre, con lo que cambia la tendencia de descensos que se venían registrando desde hace varios años.

En el conjunto del país se han registrado 16.423 demandas de divorcio consensuado en ese periodo (1,2 % más) y 11.668 demandas de divorcio no consensuado (0,6 % más); respecto a las separaciones, 900 han sido consensuadas (un 4,2 % más) y 461 no consensuadas (8,7 % más).

Las demandas de nulidad presentadas en los tres meses analizados ascienden a 34, un 17,1 % menos a las presentadas en el primer trimestre de 2018. El informe pone en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población por territorios a 1 de enero de 2019.

De este modo se puede ver que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana, con una tasa del 6,9; Asturias, 6,8; Cataluña, 6,6; Andalucía, 6,5; Islas Baleares, Cantabria y Murcia, 6,4. Todas esas regiones han superado la media nacional, que es de 6,3. Por el contrario, las más bajas se han dado en Castilla León, con una tasa del 4,9; País Vasco, 5,3; y Extremadura, 5,7.