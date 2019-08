Una persona confirmada con listeriosis en Extremadura y otras 4 en estudio

La Dirección General de Salud Pública de Extremadura ha confirmado un caso de listeriosis y otros cuatro con síntomas compatibles con esta enfermedad, pero pendientes aún de los resultados de sendos estudios microbiológicos.

Así lo han explicado este lunes fuentes de la Consejería de Sanidad, que indican que el paciente con listeriosis confirmada había consumido carne afectada por la bacteria listeria moncytogenes en una localidad andaluza, igual que dos de los casos pendientes de confirmación. En los otros dos casos sin confirmar todavía no se dispone de esa información.



De la documentación examinada en la empresa andaluza sujeta a investigación se desprende que una partida de carne contaminada se había vendido a un establecimiento de la ciudad de Badajoz, cuyos responsables informaron que habían vendido 10 kilos y 900 gramos de la carne mechada marca "La Mechá", objeto de la alerta.



Esta carne ha sido vendida al corte, en pequeñas cantidades, a distintos consumidores desde este establecimiento pacense, al que se desplazaron el pasado viernes inspectores de la Dirección General de Salud Pública tras la información aportada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.



Asimismo, la Consejería de Sanidad comunicó ese mismo día la alerta a los responsables clínicos de los centros sanitarios de la región con el fin de que estuvieran prevenidos ante posible casos.

Recomendaciones para los consumidores

El Servicio Extremeño de Salud ha instado a los usuarios que hayan comprado la citada carne que, si no lo han hecho todavía, no la consuman y la desechen, y en caso de que la hayan consumido que acudan a su centro sanitario de referencia.



La misma recomendación deben seguir las personas que hayan veraneado en Andalucía y hayan consumido este tipo de carne, dado que el período de incubación de esa enfermedad es muy largo, de hasta 70 días.



No obstante, la Consejería, que ha resaltado la rapidez de la actuación de los servicios de inspección de la Dirección General de Salud Pública y su inmediata coordinación con los centros sanitarios de la región, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, pues la enfermedad sólo se transmite mediante la ingestión del germen presente en la carne contaminada y nunca mediante contacto humano.