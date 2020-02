Un pediatra de urgencias, por primera vez en el hospital San Pedro Alcántara de Cáceres

El Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres contará por primera vez con un pediatra específico en el Servicio de Urgencias, que se incorporará a partir de este 1 de marzo, junto con dos nuevos enfermeros y un técnico de cuidados auxiliares de Enfermería para reforzar la asistencia.

De esta forma, Pediatría contará con un nuevo especialista, que se sumará a los dos que hay en planta, y además las mejoras en urgencias se completan con un nuevo facultativo de Medicina Familiar en las horas de mayor asistencia en Urgencias del Hospital Universitario.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, en una rueda de prensa este viernes en Cáceres para informar sobre tres mejoras en el Complejo Hospitalario.

Estas incluyen, además, la “culminación” del traslado del hospital provincial Virgen de la Montaña al Hospital San Pedro de Alcántara, con la nueva ubicación de Geriatría disponible “a principios de la semana que viene, si la situación asistencial lo permite”, ha dicho.

Asimismo, ha anunciado que el 5 de marzo habrá una reunión con la empresa adjudicataria del diseño arquitectónico de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres para "en 4 o 5 meses” realizar uno nuevo que abandone la estructura en “zig-zag” de la primera con otro “más amigable para los profesionales” y adaptar así arquitectónicamente el plan funcional a la parcela.

Así, Vergeles ha anunciado que el diseño para la segunda fase será en vertical, bien cuadrado o circular, algo “más ergonómico” para los profesionales sanitarios y mejorando así los recorridos por los pasillos en zigzag realizados en la primera fase para atender a los pacientes.

El consejero, a preguntas de los medios, ha reiterado que la financiación, que estima en unos cien millones de euros para la obra civil, se hará con fondos europeos, pues “existe el compromiso de esa dotación, no me cabe duda”, ha dicho Vergeles, quien no ve “ningún riesgo” para que no sea así.

Refuerzo en planta

Respecto a las mejoras en el servicio de Urgencias, con una dotación de 350.000 euros anuales, incluirán cuatro contratos de refuerzo de las guardias pediátricas en planta, donde existen diariamente dos facultativos en esta situación.

Asimismo, se han cambiado, de forma consensuada, las plantillas de trabajo en Urgencias, para mejorar la respuesta asistencial y la conciliación familiar de los profesionales.

“Esto no obedece a las reclamaciones de los MIR, obedece al compromiso que siempre ha tenido la gerencia, pero indudablemente da respuesta a las reclamaciones que tenían los MIR”, ha expuesto Vergeles, en referencia a las mejoras en Urgencias y la tutorización de los residentes.

Respecto a la reubicación del Punto de Atención Continuada (PAC) de la Montaña al San Pedro, el consejero ha afirmado que si cuando se realice “se necesita hacer una planificación de los PAC de Cáceres, no lo duden que se hará”, abriendo la puerta a una posible reestructuración de estos para reforzar zonas de salud tras no encontrar una ubicación en el centro de la ciudad para el de la Montaña.

“Esta gerencia de área se está desviviendo por los cacereños y, en cambio, pareciese que solo tenemos noticias negativas”, ha apuntado Vergeles.

Así, ha dicho que en próximas fechas se informará de lo que ha supuesto la inversión de la puesta en marcha del hospital universitario de Cáceres y la reforma del San Pedro.

Junto a la nueva planta de Geriatría, cuya obra ha costado 60.000 euros, y las reformas realizadas en los servicios de Alergología y Endocrinología, se da por terminado todo el proceso de traslado hospitalario al "nuevo hospital" San Pedro de Alcántara.