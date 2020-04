Con el apoyo de sus lectores, eldiario.es resistirá

En los últimos días, casi todos los periódicos de España han anunciado ERTEs y ajustes de plantilla para capear la crisis económica del coronavirus. Casi todos, menos eldiario.es

Nuestra situación también es dura. La publicidad se ha desplomado, pero hemos decidido afrontar la situación de otra manera: metiendo la tijera por arriba, no por abajo.

En vez de recortar la redacción, en un momento en el que su trabajo es más necesario que nunca, hemos recortado los sueldos más altos: entre un 10% y un 30%. Solo a los jefes y jefas, los que cobramos más; la mayoría de la plantilla mantendrá su salario. Estamos revisando cada gasto con lupa, y hemos pedido ayuda a toda nuestra comunidad. Pero en eldiario.es no estamos recurriendo a un ERTE ni a despidos. Estamos logrando evitarlos gracias a la generosidad de nuestros socios y socias.

El anuncio que hice hace dos semanas, explicando las dificultades económicas que está pasando eldiario.es y las medidas que estábamos tomando, ha provocado una enorme ola de solidaridad. En pocos días, hemos logrado 9.000 nuevas altas: ya son 46.000 las personas que nos apoyan en eldiario.es. Es un aumento importante, que nos está salvando de los ERTE del resto de la prensa, pero también es una enorme inyección de moral.

Gracias a estas nuevas altas, hemos decidido aplicar una moratoria de los pagos a eldiario.es de todos los socios y socias que están pasándolo peor: a quienes estos meses sencillamente no nos pueden pagar ni un solo euro. Queremos repartir los esfuerzos de la manera más justa posible, tanto dentro como fuera de la redacción. Empujar entre todos, según la capacidad de cada cual. Que los socios que puedan permitírselo suban su cuota, pero que quienes no puedan, paguen menos o no paguen. Porque no todos estamos padeciendo las consecuencias de esta crisis por igual.

Muchos también nos habéis preguntado si es posible hacer aportaciones puntuales a eldiario.es, al margen de vuestra cuota. Ya hemos habilitado esa nueva opción, que tienes disponible en este enlace si ya eres socio.

En eldiario.es, estamos abrumados por la generosidad y compromiso de nuestra comunidad, que vivimos como una enorme responsabilidad. A diferencia de otros periódicos, seguimos sin deudas con los bancos. Tampoco debemos favores a los distintos gobiernos o partidos. Pero nuestra deuda con nuestros socios y socias es más alta que nunca. Sin su apoyo, estaríamos cerrados ya.

La situación en eldiario.es sigue siendo comprometida, como ocurre con toda la prensa. Pero estoy convencido de que, con la ayuda de nuestros lectores, lo vamos a superar.

Haremos todo lo posible por no decepcionar el apoyo y el cariño que nuestros socios y socias nos están demostrando estos días, cuando lo necesitamos más que nunca. Mientras contemos con una comunidad así, eldiario.es resistirá.

Si te lo puedes permitir, te pido que nos apoyes tú también.

Hazte socio, hazte socia, de eldiario.es.