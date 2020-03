Un plan de emergencia para garantizar la supervivencia de eldiario.es

La crisis del coronavirus ha colocado a todos los periódicos en una situación crítica, también a eldiario.es. Nuestros ingresos por publicidad se están desplomando, debido al parón económico que sufre toda la sociedad. No hay apenas anuncios, a pesar de que el interés por la información ha crecido mucho y también lo ha hecho la audiencia de eldiario.es. Nuestros cálculos más realistas pronostican un agujero de unos 500.000 euros en nuestras cuentas este año, y eso si el bache dura poco tiempo y después la economía rebota. Los cálculos más pesimistas duplican esta cantidad.

En eldiario.es vamos a poner en marcha un plan de emergencia para garantizar la supervivencia de nuestro periódico. Queremos repartir los esfuerzos de la manera más equitativa posible y evitar los despidos mientras tengamos otra opción. No queremos recurrir tampoco a un ERTE, como están haciendo otras empresas, porque nuestro trabajo es hoy más necesario que nunca. Necesitamos a todo nuestro equipo para poder mantener nuestro periodismo. A pesar de todo. Más aún en estos momentos, en los que la información es un bien de primera necesidad.

Vamos a recortar los salarios más altos de la redacción entre un 10% y un 30%, dependiendo de cada caso porque no todos ganamos igual. Este tijeretazo en el sueldo de 2020 solo afectará por ahora a los jefes y jefas del periódico, que somos quienes más cobramos. No descarto que tengamos que asumir recortes aún mayores, pero nuestra prioridad es evitar que las personas con los sueldos más bajos de la redacción se vean afectadas por la situación.

Detrás de eldiario.es no hay ningún banco, ninguna gran fortuna, ningún partido político, ningún gran grupo de comunicación. Necesitamos vuestra ayuda porque no tenemos a nadie más a quien recurrir.

Hoy he comunicado a nuestros socios y socias una subida en la cuota de eldiario.es. Es la primera de nuestra historia. No hemos tocado el precio desde que arrancamos, en 2012. En ocho años no hemos subido ni un euro, ni siquiera la inflación. Pero ahora necesitamos hacerlo para garantizar la supervivencia de eldiario.es.

La cuota anual pasará a ser de 80 euros, en vez de 60. Es una subida de 1,6 euros más al mes. La cuota mensual, mientras tanto, pasará de 7 a 8 euros al mes, un euro más. Es muchísimo menos de lo que históricamente costaba el periodismo en papel, pero para nosotros supone una diferencia muy importante. Y solo vamos a aplicar estas subidas a aquellos socios que se lo puedan permitir.

Si eres socio y no puedes permitirte subir tu cuota, tienes toda la información sobre cómo solicitarlo en tu correo electrónico, en la carta que os acabo de enviar. También tienes más detalles aquí.

Soy consciente de que muchos de vosotros también lo estáis pasando mal. Sé que la situación económica no solo es dura para los medios, sino para toda la sociedad. Por esa razón, eldiario.es va a mantener toda su información en abierto, sin discriminar a los que no puedan pagar.

Sé que uno de los valores compartidos por nuestra comunidad es el de la solidaridad. Por eso hemos preferido hacerlo así, en vez de una subida generalizada para todos, sin distinguir las circunstancias de cada persona. Por eso tampoco hemos recortado el sueldo a todo el mundo en la redacción por igual; solo a aquellos que cobramos más.

Si tú puedes permitírtelo, te invito a que nos apoyes. Hemos cometido errores, pero también aciertos. Y en momentos tan duros como los que estamos viviendo, te necesitamos más que nunca. Para que sigamos informando también a quienes no se pueden permitir pagar.

Hazte socio, hazte socia, de eldiario.es.