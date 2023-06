La alcaldesa de Vitoria pide a la Fiscalía que investigue un posible enaltecimiento de ETA en las fiestas de San Juan

La nueva alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, ha anunciado este viernes que pondrá en conocimiento de la Fiscalía posibles delitos en enaltecimiento del terrorismo de ETA en las fiestas de San Juan del barrio de Judizmendi. No es el primer año en que organizaciones como Covite o la Fundación Fernando Buesa alertan de actividades vinculadas a los presos en general o, singularmente, actos en honor a Diego Ugarte, el asesino precisamente del que fuera vicelehendakari y dirigente del PSE-EE Fernando Buesa.

El PSE-EE conquista Vitoria con el PNV gracias al PP y Maider Etxebarria ya es su primera alcaldesa de la historia

Más

Este 2023 han vuelto a aparecer carteles con su nombre en la zona festiva. Asimismo, estaba convocado un “brindis” en apoyo a los derechos de los presos de ETA. Etxebarria ha indicado que trasladará el asunto al ministerio fiscal para que “investigue si hay un posible delito y, si lo hay, que lo remita a la jurisdicción penal”. “A este Gobierno le parece repugnante que a estas alturas nos encontremos con una cuestión relacionada con el enaltecimiento de los miembros de ETA”, ha subrayado, según informa Europa Press.

La alcaldesa también ha informado de que el gobierno va a analizar el expediente municipal para conocer si la subvención concedida a los organizadores de las fiestas se ha destinado a las actividades comunicadas por los solicitantes o no, para determinar si se puede exigir la devolución de la subvención recibida. “Quiero ser contundente: que quede muy claro que este Ayuntamiento no subvenciona acciones de este tipo”, ha insistido. Por último, ha recordado que “desgraciadamente, no es la primera vez que hay una polémica de este tipo relacionada con las fiestas de Judizmendi”, pero ha resaltado que “quienes han organizado esos actos por los presos no representan al barrio, ni mucho menos”.