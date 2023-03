Más grupos de mujeres en bici: salidas exclusivas tanto para principiantes como para las que ya tienen nivel

Última entrega de la colección de grupos de mujeres en bici. Cada vez somos más las apasionadas de la bici y no paramos de crecer. Si tú también quieres encontrar tu grupo, no tienes más que entrar en la web de Bike territory de la Real Federación Española de Ciclismo y ver qué quedadas se realizan por tu zona. Te sorprenderá la cantidad de salidas que hay exclusivas para mujeres, tanto para las que se están iniciando como para las que ya tienen cierto nivel. Te esperamos.

Las Roda Caminos

Tsevety Petrova es la líder del grupo: “Nuestro grupo 'Las Roda Caminos' se formó hace unos años pero desde enero 2022 empezamos a hacer Quedadas con el proyecto Women In Bike de la Federación Española de Ciclismo para poder encontrar más mujeres qué comparten nuestra afición y así gracias a el pudimos reunir 40 mujeres de diferentes edades y niveles para rodar juntas en solamente 1 año. Somos de La Roda provincia de Albacete y cada semana intentamos organizar un mínimo de 2 salidas en el invierno y bastante más en el resto de las temporadas de diferentes niveles. Actualmente somos 3 líderes y otra en camino qué organizamos las salidas. Durante el año pasado nuestro grupo colaboró con el ayuntamiento para fomentar el ciclismo entré mujeres y niños y para este año tenemos en mente hacer varias actividades. De momento hacemos solo salidas de MTB con cuáles desconectamos y disfrutamos, y tenemos previsto sacar grupo de carretera”.

Y añade: “Además, este año la Roda ha sido nombrada Villa europea del deporte. Es casi seguro que la primera vuelta a España de mujeres pase por nuestro municipio y queremos aprovechar el tirón para dar a conocer el grupo y acercar la bici a más mujeres”.

Ciclo Fem Orihuela

Marisa San Bartolomé nos cuenta cómo se creó Ciclo Fem Orihuela: “Ciclo, de ciclo turismo, y Fem, de mujeres. Ese es el nombre de este grupo de la provincia de Alicante. Se creó en el 2021 para agrupar a todas las mujeres que veían que salían solas con la bici. La constancia es lo que nos ha hecho crecer como grupo, y cada vez somos más. Vimos que había una necesidad y lo creamos para enseñar a las chicas a rodar en grupo, saberse valer por sí mismas y animarlas a hacer deporte. Además de no salir solas porque en grupo siempre es más ameno. Hacemos quedadas conjuntas con las Murcinaicas, ya que nos viene muy cerca Murcia. Siempre nuestras salidas tienen un valor socio- cultural, para dar a conocer lugares históricos de nuestra zona. En junio del año pasado, hicimos una quedada más grande, a la cual acudieron chicas de las provincias de alrededor. Esto ya es casi parte de nuestra familia. Nuestro objetivo es que toda mujer tenga un grupo con el que salir. Estamos muy motivadas por el programa que ha lanzado la federación y queremos aumentar el número de líderes en toda España, y en especial en nuestra zona”.

Women in Bike Roca Girls

Tres amigas, una tarde y una afición. Eso fue lo único que necesitamos para iniciar este magnífico proyecto. No hace ni un año que comenzamos pero poco a poco nos empezamos a rodear de maravillosas mujeres, luchadoras y con muchas ganas de pedalear, formando así el grupo que somos hoy en día womeninbie_rocagirls. Poco a poco fuimos cogiendo forma recibiendo ayuda de varias personas que creían en este proyecto. Ahora mismo tenemos el apoyo de tres grandes empresas como es Rockabikes, Nails Factory y Herbalife. En este grupo nos dedicamos a hacer salidas programadas a distintos niveles para el disfrute de todas nosotras y también participamos en diferentes marchas. Nuestro principal objetivo es seguir creciendo, dar a conocer a todas las mujeres este magnífico deporte que no entiende de edad, de altura ni de peso. Entiende de constancia, libertad y esfuerzo.

Ladies in Bike

El club Ladies in Bike es un perfecto equipo donde hay cabida para todas las chicas y mujeres que eligen el ciclismo como un escape a su estresante o monótona vida. Nacido en la población de El Viso del Alcor reúne 52 socias de distintas categorías de edad y de nivel físico, pero todas con un único objetivo, que es el de encontrar en nuestras rutas la terapia perfecta. Fue precisamente el descubrimiento del Proyecto Women in Bike y la esencia de la organización de estas quedadas los que hacen posible esta simbiosis de féminas.

Cuentan lo siguiente: “Nos caracteriza el tener siempre fijado un reto accesible, presentando cuando es necesario, una alternativa más 'light' para que quede al alcance de todas. Y en cuanto éste ya está superado, vamos a la 'caza' del siguiente. Nuestro primer reto como club fue la ruta desde nuestra población hasta la propia Sevilla. Un gustazo y un sentimiento de realización personal para muchas que, para ellas, hubiese sido impensable. Ahora viene la temporada de competición en carreras de la federación y la diputación, donde algunas de nosotras también nos inscribimos llegando a conseguir algún que otro podio. Y a finales de febrero tenemos planificado nuestro primer bikepacking. Una ruta con salida desde Olvera, noche en Morón y regreso a nuestra localidad. Indispensables también nuestros retos a largo plazo.. En esta ocasión. ruta desde el Viso a Chipiona, playa emblemática muy concurrida por los visueños, que tiene fecha prevista para junio. Con tan solo cinco meses de vida como club, estamos muy orgullosas de los pasos agigantados que se van haciendo y de la difusión que estamos teniendo. Prácticamente hay quedadas WIB todos los días entre semana y salida de club en el fin de semana. Hacemos hermanamientos con otros clubs ciclistas de la zona y participamos en clinic y otros tipos de encuentros para engordar nuestra formación y destreza con la bici. Gracias al ciclismo, muchas de nuestras chicas han mejorado sus enfermedades físicas, su estado anímico y su autoestima. Como llamamiento para toda la que caiga en sus manos este artículo y esté al alcance de Ladies in Bike, que no tema iniciarse en este deporte, que aquí hay un grupo de mujeres comprometidas que dan lo mejor de sí para ayudarles”.

Beatriz García y su grupo Corredoras de Alhaurín

Cuando a mí me llegó el primer mail para ser líder de WIB lo descarté porque me parecía imposible juntar a 4 mujeres para salir en bici, yo siempre iba solo con hombres y me cruzaba una o dos si acaso. Pero en verano coincidí con una líder de Extremadura en Francia, Malule. Ella me motivó muchísimo para intentarlo así que os escribí para mostrar mi intención en hacer el siguiente curso.

Gracias a un proyecto que lleva años en el pueblo, las Corredoras de Alhaurín, llevado por mi amiga Beatriz Jiménez, triatleta con grandes éxitos nacionales e internacionales en su palmarés, encontrar a las mujeres para el proyecto WIB fue increíblemente fácil.

Me uní a las corredoras gracias a que ellas disponen de una ludoteca para dejar a los niños mientras las mamás entrenan y allí les presenté mi propuesta. En mi primera quedada había 15 mujeres, para mí era algo impensable y ahí estaban ellas, deseando que alguien les dé un empujoncito para empezar. Ahora mismo somos 34 mujeres, muchas tienen bicis heredadas, se las toman prestadas a los maridos, hijos o amigos y alguna ya se ha aventurado a comprarse la suya.

Todas están muy motivadas, algunas han empezado a montar ahora y otras ya lo hacían pero no salían mucho por no ir solas.

No puedo estar más contenta con ellas. Cada vez que llego al punto de encuentro hora y veo de lejos un grupo de 7-9 mujeres esperando... no puedo evitar sonreír. Además ¡no tienen miedo a nada! Cualquier propuesta les viene bien y aunque toque sufrir una cuesta, se hace con una sonrisa y un “si hoy no puedo, el próximo día seguro que sí”.

¡Ya estamos gestionando nuestro maillot personalizado y todo!

En realidad el proyecto de Corredoras de Alhaurín ha sentado una base perfecta. Las mujeres de este pueblo valoran el tiempo para ellas mismas, se conocen merecedoras del tiempo y de gastos que conlleva ese hobby y eso es maravilloso, es un paso muy grande para mujeres de más de 40 años que tradicionalmente se han dedicado a servir al cónyuge o a los hijos y a descuidarse ellas.

El Women in Bike, Corredoras de Alhaurín y todos los similares, son tan empoderantes para la mujer que necesitan visibilidad para seguir construyendo en igualdad.

Club Ciclista Féminas Chiclana

Los sueños se hacen realidad. El club Féminas Chiclana se fundó en mayo de 2022, surgió la idea de un grupo de amigas que se juntaban para salir a rodar. Crear el club fue a raíz de pertenecer al proyecto Women in bike.

Lo cuentan así: “Cuando fundamos el club empezamos a tener muchas ideas en mente y uno de ellos fue rodar todas las mujeres de Cádiz juntas y empezar a dar visibilidad a nuestro club, así nos propusieron colaborar en un bonito proyecto y que mejor que hacerlo en nuestra ciudad, Chiclana de la Frontera. Así empezamos una bonita historia, se realizó un clinic en el cual había mujeres de toda España, fue un fin de semana que hubo de todo, compañerismo, vivencias, aprendizaje. Tuvimos a la mejor representación a nivel nacional del ciclismo femenino. Comenzamos un viernes donde empezamos a conocernos, era como si nos conociéramos de toda la vida, nos unía un mismo fin, la bicicleta, y a partir de ahí empezó nuestro finde”.

Y añaden: “El sábado tuvimos técnica, como ya hemos dicho, con las mejores, aprendimos de su humildad y compañerismo a destacar, aparte de lo que nos enseñaron en un bonito pinar en el que realizamos toda clase de técnica. No faltaron las ganas y las risas. Mujeres intrépidas que no se acobardaron con nada. El domingo tuvimos una ruta por nuestra costa y alrededores. Nuestras compañeras quedaron prendadas de nuestras maravillosas playas y parajes. Así terminamos un fin de semana espectacular, cada una volvió a casa con las pilas cargadas, sabiendo que esto no es más que el principio. Ya estamos planeando el volver a reunirnos. Nuestro objetivo es hacer ver que el ciclismo femenino tiene mucho que ofrecer. Ganas no nos faltan y seguiremos hasta que el cuerpo aguante”.

Aquí termina este viaje por toda España repasando algunos de los grupos más significativos de mujeres en bici. Esto va creciendo. Ya no hay quien nos pare y tú puedes ser una de estas mujeres que sale a montar en bici con otras chicas a divertirte, ya sea para pasar el rato, entrenar o simplemente por el mero hecho de sentirte libre sobre una bicicleta. Te esperamos en la web www.mujeresenbici.es.

