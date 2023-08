Curiosidades electorales (propias y ajenas)

Tras las recientes elecciones generales, ya tenemos encima ríos de tinta, de audio y de vídeo acerca de análisis electorales de todo tipo que desarrollan lo que ha ocurrido, lo que -en función de todo tipo de sondeos electorales- podría haber ocurrido (y, afortunadamente no ha ocurrido) y sobre lo que puede ocurrir. Por ahora, no voy a explayarme sobre el particular porque, en primer lugar, serían meras hipótesis. En segundo lugar, estamos prácticamente en periodo estival. Y, en tercer lugar, hemos acabado hastiados -si no saturados- de tanta metroscopia.

Es cierto que es la primera vez que hemos asistido a una atípica campaña electoral donde, en las teles de los chiringuitos de la playa, se veían constantemente mítines de campaña, entrevistas con políticos en programas de lo más variopintos, debates con candidatos presentes y ausentes, publicidad electoral institucional en los medios públicos o de pago en los privados. De hecho, yo mismo estaba tumbado a la bartola en una terraza (con traje de baño y chancletas) viendo en la tele eso que se dio a conocer como “debate a tres” en la corporación pública RTVE.

Al margen de un más que posible adelanto electoral en España, en Euskadi tenemos a menos de un año vista, una nueva convocatoria electoral. La celebración de comicios autonómicos (que ya los conocemos como elecciones al Parlamento Vasco de 2024), pero que, por ahora, al desconocer la fecha de la convocatoria, no podemos escribir eso que ahora se ha puesto tan de moda, como lo es “poner” el numerito del día y la letra inicial del mes. Las de 2020 se celebraron un 12 de julio (12J) para elegir a los 75 parlamentarios de la XII legislatura vasca. En realidad, la decisión de la fecha de la convocatoria depende únicamente del lehendakari (o de su partido, en este caso, EAJ-PNV), pero, porque siempre me han gustado los pronósticos, y porque sé el “ruido” que ha habido por realizar una convocatoria (esta última) en el mes de julio, apostaría por el 29J (junio de 2024, a más señas, San Pedro y San Pablo), como fecha señalada para la referida convocatoria electoral.

Y, mientras llega el momento de que las y los vascos volvamos a pasar por las urnas, previsiblemente en torno al nuevo año 2024, y no tan previsiblemente, nada más comenzado el verano para elegir los 75 componentes del Parlamento Vasco (esta vez, para su XIII legislatura), no voy a contribuir a dar la chapa con ningún tipo de análisis poselectoral (aunque me lo pide el cuerpo) por lo que voy a dedicarme a relatarles algo un poco más apegado al veraneo (o al asueto) mediante unas simples “curiosidades” electorales. Vayamos con unas cuantas, propias y ajenas:

Los Montes Bocineros son, según dice la tradición, aquellos desde los que se convocaba a los vizcaínos a las Juntas Generales, tañendo unas bocinas desde sus cumbres y encendiendo hogueras. Son cinco: Gorbea, Oiz, Sollube, Kolitza y Ganekogorta

La Ley 28/1983, de 25 de noviembre, de elecciones al Parlamento Vasco, fue la primera del Estado que aprobó al respecto una comunidad autónoma. A ver si también somos pioneros en modificar por Ley el sistema de sorteo para la designación de las y los componentes de las mesas electorales.

En las elecciones al Parlamento Vasco de 1984 las mesas electorales estuvieron compuestas sólo por dos miembros: una presidencia y una vocalía. El día de la votación la jornada transcurrió sin incidentes reseñables.

Las elecciones al Parlamento Vasco con una mayor participación fueron las del año 2001 y ésta alcanzó el 78,97% del censo electoral. Las elecciones con menor porcentaje de participación fueron las de 2020, siendo ésta del 50,80% del censo.

Tras la última reforma legal de 2011 las personas con discapacidad auditiva pueden ejercer las funciones de vocal o de presidencia de la mesa siempre que estén asistidas por intérpretes del lenguaje de signos.

También, desde esa reforma legal de enero de 2011 (aplicable a todo tipo de elecciones), las señales, cruces o aspas al lado de los nombres de las candidatas o candidatos en las papeletas se consideran voto válido, siempre que no alteren la configuración de la citada papeleta, y no voto nulo, como antes de dicha reforma.

En las elecciones autonómicas vascas, si una candidatura proclamada se retira en bloque de estas, podrá ser sancionada por la Junta Electoral competente con una multa de hasta 2.700 euros. Nunca ha ocurrido (ni ocurrirá).

El número de personas que se movilizaron para que el electorado pudiera votar en las elecciones al Parlamento Vasco de 2016 ascendió a más de 35.000 entre personal funcionario de la Administración de Justicia, del Departamento de Seguridad (Euskal Poliziak, Emergencias), y miembros de las mesas electorales.

La barrera electoral aplicada para adjudicar los escaños en las elecciones autonómicas vascas de los años 1980, 2001, 2005, 2009, 2012 y 2016 fue del 3%. Y en las de 1984, 1986, 1990, 1994 y 1998 fue del 5%. En la actualidad, nuestra legislación autonómica exige un 3% de los votos válidos emitidos para poder acceder a un escaño. En Turquía, por ejemplo, se requiere, para que un partido pueda tener representación, que este obtenga un 10% a nivel estatal.

El nuevo reglamento del Parlamento Vasco de 2008 contempló la posibilidad del voto delegado de los miembros del Parlamento que, con motivo de la maternidad o paternidad, no puedan asistir a las votaciones del pleno. La delegación se podrá realizar a favor del miembro portavoz del grupo o de otro parlamentario o parlamentaria. Votar pulsando el teclado de un escaño vacío (como observamos en la fotografía, el pueril intento de trampa del parlamentario del PP, Carlos Iturgaiz) se sigue considerando motivo de falta grave por parte de la Mesa del Parlamento. Y ello, en aplicación del citado reglamento.

A partir de las Elecciones al Parlamento Vasco de 2012, las personas electoras que residen permanentemente en el extranjero, si quieren votar, deberán solicitarlo a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, para que les remitan la documentación necesaria. En las últimas elecciones al Parlamento Vasco 25 personas solicitaron el voto en braille en las Mesas, unas 350 personas residentes temporalmente en el extranjero solicitaron votar por correo, y casi 3.500 personas residentes permanentemente en el extranjero votaron por correo.

Para poder votar en las elecciones autonómicas las personas que trabajen tendrán un permiso retribuido de su empresa cuya duración dependerá de la coincidencia de su jornada laboral con el horario de la votación. Así, las y los electores que tienen que trabajar el mismo día de las elecciones lejos de su domicilio habitual tienen derecho a un permiso retribuido y no recuperable de un máximo de 4 horas para poder solicitar el voto por correo. Como comentaba en un artículo anterior, no acudir el día de la votación a desempeñar las funciones de titular o suplente en una Mesa electoral está castigado como delito con una pena de prisión de 3 meses a 1 año, o una multa económica. Además, la compraventa del voto anunciada en internet puede suponer cometer un delito electoral castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años, o una multa económica.

En las elecciones al Parlamento Vasco la colocación por las candidaturas de propaganda gráfica en lugares no autorizados en el municipio podrá ser sancionada por el Ayuntamiento correspondiente con más de 5.500 euros. Además, las candidaturas deberán retirar la propaganda de los lugares en las que la colocaron dentro de los 15 días siguientes a la votación. En caso contrario, los Ayuntamientos la retirarán y los gastos devengados se descontarán de las subvenciones electorales de las candidaturas infractoras. Jamás he visto aplicar nada de esto por aquello del “hoy por mí, mañana por ti” o algo similar. De hecho, hay paneles instalados por ayuntamientos con siete capas de carteles de anteriores convocatorias electorales. Muy pocos funcionarios se dedican a dejar impolutos los referidos paneles y, lo que está claro, es que los partidos nunca se han dedicado a limpiarlos. ¿Imagina alguien a un alcalde sancionando a su propia formación política por no limpiar esos espacios? ¿A que no? Pues, si no va a sancionar a su partido o agrupación electoral, tampoco lo va a hacer con otra salvo que quiera montar un pollo 'del nueve' para salir en el Teleberri … ¡y hasta en el Telediario!

Las primeras elecciones del Estado y de las CCAA en las que se aplicaron medidas para favorecer una mayor presencia de mujeres en las candidaturas fueron las del Parlamento Vasco del 17 de abril de 2005. También fuimos pioneros en eso. Así, la presencia de la mujer en el Parlamento Vasco ha tenido una tendencia en general ascendente en las diferentes legislaturas (desde el 9,3% de 1984, pasando por el 24% de 1994, el 34,7% de 2005; hasta el 50,7% actual). En tal sentido, se aprecia una evolución porcentual, incrementándose notablemente a partir de las elecciones autonómicas de 2005 debido a la Ley 4/2005, para la igualdad de Mujeres y Hombres

Si miramos más allá de nuestras fronteras, el país con mayor proporción de mujeres en el Parlamento es Ruanda, donde constituyen el 64% de su Cámara baja. Le sigue de cerca Bolivia con el 52,4% y Andorra, con el 50,9%. Sin embargo, en Estados como Arabia Saudita, Islas Salomón, Qatar y Belize no hay ninguna mujer parlamentaria. La primera mujer elegida miembro de la Cámara de los comunes del Reino Unido fue la condesa Constance Marckiewicz, en 1918, quien, sin embargo, no tomó posesión de su escaño en protesta por la política del Reino Unido en Irlanda. La primera mujer que tomó posesión del escaño fue la vizcondesa Nancy Astor, en 1919.

Y, ya que hemos salido de nuestras fronteras, veamos otras curiosidades de esas que “pasan por ahí”:

En el Estado español, en algunas de las comunidades uniprovinciales (La Rioja, Navarra-Nafarroa o Cantabria), en las elecciones autonómicas los escaños se atribuyen en base a una circunscripción única. Sin embargo, este no es el caso de Asturias (donde hay tres circunscripciones), Baleares (donde hay cuatro) o la Región de Murcia (donde hay cinco).

La Constitución de Cádiz de 1812, estableció un sistema electoral basado en el sufragio universal masculino, aunque indirecto: los ciudadanos mayores de 25 años elegían a los miembros de las Juntas de Parroquia, los cuales elegían a los miembros de las Juntas de Partido y estos a los de las Juntas de Provincia. Estos, a su vez, elegían a los representantes de la provincia en las Cortes.

El Código Penal español de 1822 tipificaba como delito el asociacionismo político, y en consecuencia la constitución de partidos. Esto se basaba en las ideas de Rousseau, que exigían que había de tenderse a la búsqueda del interés de la nación por encima de la defensa de unos intereses particulares defendidos por los partidos políticos, que se entendían como meras facciones.

Es algo que parece desconocido, pero durante la dictadura franquista hubo tres elecciones sindicales (en 1944, 1966 y 1975), y dos referéndum nacionales propuestos directamente por el propio dictador (en 1947 el de la Ley de Sucesión Orgánica del Estado, donde se designaba a Franco como Regente, y en 1966 el de la Ley Orgánica del Estado, donde se dividía el cargo de jefe del Estado y presidente del Gobierno, y donde se contemplaba la posibilidad de crear asociaciones políticas). Además, durante diez legislaturas (de 3 años cada una) se eligieron a los cargos municipales (todos afines al régimen), siendo la primera la del año 1948. Sobra decir que el resultado de las consultas a favor de lo propuesto por la dictadura rondaba el 99,5% y los resultados en, por llamarlas de alguna manera, 'elecciones' municipales y sindicales, arrojaban un resultado asignado al partido político 'ganador' y al sindicato 'vencedor' que superaba el 99,8%. Obvia decir que solo se presentaban un partido y un sindicato: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y JONS) y La Organización Sindical Española (OSE), conocida comúnmente como Sindicato Vertical o, simplemente, como Organización Sindical (CNS). Técnicamente, el Partido Nacionalista Español (PNFE) también fue un partido político legal durante el franquismo, pero no concurría a las 'elecciones'.

En Francia, los colegios electorales cierran a las 18.00 horas, pero en algunas ciudades de tamaño medio permanecen abiertos una hora más y en las grandes ciudades (como París, Lyon, Marsella o Toulouse, entre otras), dos horas más. También Francia es uno de los Estados del mundo donde más frecuentemente se celebran elecciones: los franceses y francesas votan en elecciones municipales (cada 6 años), cantonales (cada 6 años), regionales (cada 6), legislativas (cada 5), presidenciales (cada 5) y europeas (cada 5). Los franceses que residen en el exterior eligen a sus diputados en circunscripciones propias. Por ejemplo, los residentes en España, Portugal, Mónaco y Andorra constituyen una circunscripción electoral propia. Además, estos electores, tienen la posibilidad de emitir su voto por internet.

No hay unanimidad al respecto, pero el origen de los términos izquierda y derecha se sitúa habitualmente en el parlamentarismo francés. Una de las teorías más difundidas señala que hacen referencia al lugar en el que en la Convención o Asamblea Constituyente de 1791, en plena revolución francesa, se situaban las diferentes tendencias políticas: los jacobinos, más partidarios de cambios rápidos, a la izquierda del presidente; y los girondinos, más moderados, a su derecha.

En algunos países de la Unión Europea (Luxemburgo, Italia o Grecia) el voto en las elecciones generales es obligatorio.

Durante la elaboración de la Constitución de los Estados Unidos los estados del sur pretendían que se computara a los esclavos a la hora de determinar la población de la que derivaría el número de congresistas de cada estado en la Cámara de Representantes. Los del norte, por el contrario, estimaban que no debían de computarse, dado que no tenían derecho a voto ni ciudadanía. Finalmente se aceptó una enmienda presentada por el estado de Connecticut, en base a la cual, cada esclavo contaba a tales efectos como tres quintas partes de un ciudadano.

En el ámbito parlamentario de los Estados Unidos de América se denomina filibusterismo a una técnica de obstruccionismo parlamentario consistente en que los parlamentarios pueden hablar el tiempo que deseen mientras no se sienten o se detengan. Y, ello, con el objeto de demorar o impedir la aprobación de una ley o una moción.

En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, no se vota directamente al presidente sino a los representantes de cada Estado en el colegio electoral que designará al mismo. Ello provoca que, a veces, el presidente más votado no sea el que resulta electo debido a que su contrincante haya obtenido más representantes en el colegio electoral. Es lo que sucedió en el año 2016, cuando Donald Trump resultó electo pese a que Hillary Clinton había obtenido más votos populares.

Siguiendo por aquellos lares, en noviembre de 2011, en Estados Unidos, coincidiendo con la celebración de elecciones a gobernadores y cámaras de legislativas estatales, tuvieron lugar un total de 34 referendos en diferentes Estados. En Luisiana, se aprobó que un impuesto provisional sobre el tabaco que gravaba con 4 centavos cada paquete se convirtiera en definitivo, siempre y cuando lo recaudado se dedicara a la educación. En Texas se aprobó que quedaran exentas de pago de impuestos las viudas de veteranos de guerra inválidos. En Maine se rechazó el permitir la instalación de máquinas tragaperras en pistas de carreras.

La primera vez que se usó una máquina automática para votar fue en 1891 en el Estado de Nueva York. Durante cerca de un siglo, Estados Unidos ha sido el único país que ha utilizado mecanismos automatizados de voto.

En la era contemporánea, el primer uso conocido del voto en el exterior tuvo lugar en 1862, cuando el Estado norteamericano de Winsconsin promulgó disposiciones para permitir el voto en ausencia de los soldados del Ejército de la Unión que luchaban en la Guerra Civil. Con todo, se supone que la primera vez en la historia en la que se utilizó el voto exterior de alguna manera, fue en la antigua Roma durante el gobierno del emperador Augusto.

En Rusia hay urnas móviles que, previa solicitud, son llevadas a las casas de los votantes para ejercer el derecho de voto. Podemos imaginar la total falta de garantías.

En Italia se tiene derecho al voto con 18 años, pero para ser elegido miembro de la Cámara de los Diputados hace falta tener 25 años y para ser miembro del Senado, 40 (por eso, más o menos, se llama Senado).

En mayo de 2011 se celebró en el Reino Unido un referéndum en el que se planteaba la posibilidad de modificar el vigente sistema mayoritario (que daba lugar a resultados poco proporcionales) por otro de voto alternativo a dos vueltas, en el que los electores tendrían la posibilidad de ordenar a los candidatos de cada circunscripción según sus preferencias. La reforma fue ampliamente rechazada por el electorado.

Probablemente sean los partidos políticos irlandeses, dentro del ámbito europeo, aquellos con nombres más curiosos. Entre los que tienen representación parlamentaria se encuentran el Fine Gael (en gaélico, “la familia de los irlandeses”), el Fianna Fáil (“los soldados del destino”) y el Sinn Féin (“nosotros mismos”).

Aun cuando pudiera suponerse lo contrario, países aparentemente modélicos en cuanto al desarrollo de sus elecciones, también se ven afectados por denuncias de irregularidades. En las elecciones celebradas en Canadá en mayo de 2011, se denunció que desde el partido en el Gobierno se habían realizado, fingiendo ser la autoridad electoral, múltiples llamadas telefónicas automáticas en las que se indicaba a los electores simpatizantes de partidos opositores, que su colegio electoral era otro diferente del real.

En Suecia, las elecciones al Parlamento, las municipales y las de los consejos provinciales se celebran siempre el mismo día.

En las elecciones legislativas celebradas en Marruecos en noviembre de 2011 se elegían 305 escaños de los cuales 60 estaban reservados para mujeres y otros 30 para jóvenes.

En Grecia, a los efectos de asegurar mayorías de gobierno, al partido que vence en las elecciones legislativas, se le asignan automáticamente 50 escaños adicionales.

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, los países en los que el voto electrónico se está desarrollando más rápidamente, no son aquellos de mayor desarrollo económico y nivel de vida, sino algunos menos avanzados en estos aspectos. Es, por ejemplo, el caso de Brasil, India o Filipinas.

Pues, nada… Lo dicho: Quienes puedan, disfruten de las vacaciones, relájense y no piensen en que, a la vuelta de la esquina, vamos a ser convocados a otras elecciones… O a dos.

¡Ánimo!