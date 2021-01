Guetos y bunkers: ¿queremos un debate transparente sobre cómo reducir la brecha educativa vasca?

Estos días se ha reavivado el debate sobre las desigualdades en el sistema educativo vasco, tras la presentación de la plataforma “Euskal Eskola Publikoaz Harro”. Esta iniciativa de agentes sociales y sindicales a favor de la escuela pública vasca ha señalado que nuestro sistema educativo tiene la tercera mayor red privada-concertada de todo Europa (primera del Estado español) y que la segregación del alumnado por clase y origen entre redes es preocupante. Además plantean una serie de medidas, entre las que está “abrir un proceso normativo que permita la publificación de centros concertados”.

A continuación Ikastolen Elkartea, la segunda mayor patronal vasca de centros concertados tras Kristau eskola, ha replicado que rechaza esa propuesta de publificación y llamó en su comunicado a un “debate abierto y profundo, hecho entre todos, también con los que quieren destruir nuestro movimiento”.

Así las cosas puede ser útil para tener un contraste constructivo aportar dos precisiones y una invitación.

En principio, si se quiere promover un “debate profundo” todo debería empezar por reconocer la cruda realidad. Es recomendable visitar la web ilpeskolainklusiboa.eus. Allí publicamos unos materiales gráficos que incluyen mapas de la segregación por clase (alumnado becado) y origen (alumnado extranjero) en cada zona escolar vasca. Datos que publicaba el Departamento de Educación a través del Consejo Escolar de Euskadi en su resumen bianual, y que dejaron de difundirse a partir de que los utilizáramos en la campaña ILP Eskola Inklusiboa. Así se denunció hace tres años en el Parlamento vasco. Hace un año que registramos una solicitud de información pública al Gobierno Vasco para que publicaran de nuevo esos datos actualizados, que fue contestada con una negativa. Este verano los volvimos a pedir y se ha repetido la opacidad. Ahora llevamos cuatro meses esperando respuesta de la Comisión vasca de acceso a la información, que, según acaba de excusarse, había traspapelado nuestra reclamación de transparencia.

Lo que en todo caso parece es que hasta hoy no ha habido mucho interés en hacer, con luz y taquígrafos, una radiografía de la situación actual y de reconocer lo que está pasando en la educación vasca, la gran brecha social que la atraviesa. Si queremos tener un debate informado, necesitamos disponer de datos actualizados con el mayor nivel de desagregación posible.

Nos jugamos no solo conseguir una educación inclusiva, sino el propio modelo de convivencia de la sociedad vasca. Que se note

En segundo lugar, sobre un “debate abierto entre todos”, conviene recordar que la mencionada plataforma ILP Eskola Inklusiboa llevó al Parlamento vasco una propuesta para debatir medidas contra la creciente segregación escolar. Básicamente eran tres, 1) un sistema de publicidad y control efectivo de las toleradas “cuotas ilegales”, 2) condicionar la financiación pública a que los centros subvencionados reflejen la pluralidad de alumnado de su pueblo/barrio/zona escolar, y 3) oficinas municipales comunes de matriculación para evitar los actuales filtros y barreras invisibles.

Pues bien, era una propuesta, debatible y totalmente enmendable en el largo proceso de comparecencias parlamentarias, y en la que no se cuestionaba la existencia de cooperativas ni de centros religiosos, sino que tan solo se proponía algo tan elemental como ligar el dinero público al deber de atender la diversidad del alumnado (también pobres, inmigrantes, con discapacidades…). La respuesta fue el portazo, la negativa a que la proposición fuera tramitada/debatida.

Y mientras que en aquella recogida de 17.000 firmas a favor de un sistema educativo vasco inclusivo contamos con el apoyo de trabajadores y familias tanto de Kristau eskola como de Ikastolen Elkartea, lamentablemente ante esa oportunidad sus directivas se mostraron ausentes o dieron cobertura explícita al veto, según el caso. Francamente no pareció el mejor ejemplo de predisposición al diálogo sincero sobre un problema tan sangrante en la educación vasca.

Una invitación para terminar. Hemos podido comprobar los fuertes privilegios en juego y las no buenas artes para enfangar este problema estratégico de la educación vasca. Pero sabemos que también hay gente de buena voluntad en las distintas redes educativas y en los diferentes sectores sociales, y pensamos que el resto pueden rectificar actitudes pasadas. Sería hora de impulsar un urgente pacto transversal de mínimos comunes, que revierta la creciente desigualdad educativa y social provocada por la segregación escolar. No hacerlo ya, y mantenernos en pulsos globales sobre el sistema, hoy por hoy seguramente solo beneficia a quienes quieren mantener el injusto y destructivo statu quo. Nos jugamos no solo conseguir una educación inclusiva, sino el propio modelo de convivencia de la sociedad vasca. Que se note.