La Junta sustrae 104 millones al regadío de Tierra de Barros, cada vez más lejos de hacerse realidad

El proyecto del regadío de Tierra de Barros cada vez está más lejos de materializarse. A la controversia política de los últimos meses se suma ahora la que podría ser la puntilla: la decisión de la Junta de Extremadura de sustraer 104 millones de fondos europeos que estaban destinados a este proyecto para destinarlo a otros fines.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha insistido que la “reasignación” a otras medidas de este dinero es la única alternativa a la pérdida de esos fondos porque la Comisión Europea “ha dejado muy claro que esos fondos no pueden utilizarse en el proyecto de regadío de Tierra de Barros” debido a que falta el proyecto de impacto ambiental en el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana. Por ello, según ha explicado, como no se pueden autorizar estos fondos, la única alternativa a no perderlos “es hacer una distribución entre medidas que vayan destinadas a nuestro sector agrario y a nuestros pueblos”.

De esta forma, el dinero se redistribuirá en medidas como la incorporación de jóvenes al campo, ayudas agroambientales a agricultores y ganaderos, arreglos de caminos rurales o modernización del sector agroindustrial.

La consejera ha recordado, por otra parte, que la Junta ha mostrado “por activa y por pasiva” su apoyo a regadío en Tierra de Barros y que este tiene que hacerse por fases, como todos los proyectos de este tipo, porque, a su juicio, es imposible transformar de una vez 15.000 hectáreas en regadío. “Para eso, nosotros estamos dispuestos a poner dinero; los regantes están dispuestos a poner dinero. ¿Qué va a hacer el Ministerio?”, se ha preguntado Mercedes Morán, quien ha recordado que la financiación tiene que ser “a tres bandas” porque el proyecto de Tierra de Barros es un regadío declarado de Interés Nacional.

Guardiola, la “máxima responsable”

Esta decisión ha sido duramente criticada por el PSOE. La exconsejera de Agricultura y actual secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, ha lamentado la decisión del Ejecutivo que dirige María Guardiola. “Lo más triste es que se han cargado el mayor proyecto agrario de los últimos 50 años de esta región y atentan contra el futuro de los hijos y de las hijas de 1.200 agricultores de Tierra de Barros”, ha expresado García Bernal en Zafra (Badajoz).

Para la exconsejera socialista, este proyecto lo ha “finiquitado” María Guardiola, que es la “máxima responsable” de “haberle dado los regadíos a una gente que no sabe gestionar y que no tiene ni idea de lo que significa para esta región”, en referencia a la consejería que dirige Vox en el Gobierno extremeño de coalición.

“Los hechos están ahí, no hay presupuestos. No solo han retirado los fondos europeos, dejan de poner dinero, se ahorra dinero la Junta de Extremadura, es decir, pasan de un 20% de cofinanciación a un 15%. Esta es la realidad. No hay opinión, sino realidades”, ha aseverado.

Gallardo: “Es la culminación de un fraude”

El secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, también se ha pronunciado sobre la decisión de la Junta y ha pedido explicaciones y responsabilidades políticas por “enterrar” y “engañar” con el proyecto de regadío de Tierra de Barros que, ha dicho, tiene la “clara intención de cargarse” y cuyo relato “se les ha caído punto por punto”. A su juicio, se trata del proyecto “más importante” en cuanto a modernización y futuro para el campo extremeño.

“No sólo estamos ante el entierro del mayor proyecto sino la culminación de un fraude, y desde el PSOE vamos a exigir a la señora Guardiola y a la señora Morán, que menuda herencia va a dejar en su propio pueblo, en Almendralejo, al que le quita la esperanza y el futuro”, ha relatado Gallardo.

Así, ha expuesto que no se han esperado al informe preceptivo de la Unión Europea para poder desviar los fondos, hablaban de la concesión de agua y la declaración de impacto ambiental y “nada era verdad porque todo era mentira”, ha reprochado el líder de los socialistas extremeños.

En su opinión, todo esto afectará al campo de forma estructural, pues la Junta ha decidido “poner en marcha una agricultura subsidiada, pan para hoy y hambre para mañana”, y optado por “abandonar una agricultura productiva”, que posibilita, a su juicio, el relevo generacional y el futuro en el campo extremeño.

Gallardo ha llamado al presidente de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros al que ha trasladado las últimas noticias que éste desconocía, según ha dicho. “O Vox no lo conocía y por tanto es un convidado de piedra del Gobierno o es un cómplice de lo que está ocurriendo, tienen que dar explicaciones y haber responsabilidades políticas”, ha insistido el líder del PSOE en Extremadura.

Asimismo, ha apuntado que “curiosamente” se mantiene el dinero para realizar el regadío de Monterrubio, lo que significa que “nada de lo que decían es cierto sino que todo es una mentira”, ha subrayado en relación a la versión del Ejecutivo regional.